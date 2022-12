DIRETTA/ Marocco Portogallo video streaming tv: già due precedenti ai Mondiali

DIRETTA MAROCCO PORTOGALLO: TESTA A TESTA

Breve ma significativa è la storia che ci porta verso la diretta di Marocco Portogallo, partita che vanta appena due precedenti, ma tutti relativi a fasi finali dei Mondiali. Certo, va detto che in entrambi i casi si trattava di fase a gironi, quindi il quarto di finale di oggi è sicuramente la partita più importante, in ogni caso è legittimo curiosare nella storia, per ricordare innanzitutto il successo del Marocco per 3-1 mercoledì 11 giugno 1986 in Messico, sede del Mondiale migliore nella storia (fino a quest’anno) per i nordafricani, che raggiunsero gli ottavi di finale anche grazie a quella vittoria firmata dalla doppietta di Abderrazak Khairi e dal gol di Abdelkarim Krimau, mentre per il Portogallo ci fu solamente il gol della bandiera firmato da Diamantino nel finale della partita.

Molto più recente e con epilogo opposto è la partita giocata a Mosca mercoledì 20 giugno 2018, naturalmente per la scorsa edizione dei Mondiali, quando il Portogallo vinse per 1-0 grazie al gol segnato dopo soli quattro minuti di gioco con un colpo di testa di Cristiano Ronaldo, che sogna il bis per tornare grande protagonista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MAROCCO PORTOGALLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Portogallo sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Marocco Portogallo, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MAROCCO PORTOGALLO SU RAIPLAY

SFIDA COMBATTUTA!

Marocco Portogallo, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso l’Al Thumama Stadium di Doha sarà una delle sfide valevoli per i quarti di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Chi continuerà a sognare tra i Leoni d’Atlante e i lusitani? Il Portogallo arriva all’appuntamento in una situazione contraddittoria, esaltato dalla vittoria in goleada negli ottavi contro la Svizzera ma scosso dai mal di pancia di Cristiano Ronaldo, con CR7 che avrebbe minacciato l’abbandono del ritiro, scontento di aver perso il posto da titolare a favore dello scatenato Goncalo Ramos.

Il Marocco è la quarta squadra africana nella storia a riuscire ad arrivare ai quarti di finale dei Mondiali. La vittoria ai rigori contro la Spagna negli ottavi ha generato una grande ondata di emozione in tutto il mondo, ora i marocchini proveranno a fare la storia portando l’Africa per la prima volta tra le prime 4 di un Mondiale. Le due squadre si sono affrontate già in due occasioni ai Mondiali. Nel 2018 il Portogallo vinse 1-0, nel 1986 finì 3-1 in favore del Marocco, sempre nella fase eliminatoria a gironi della Coppa del Mondo.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO PORTOGALLO

Le probabili formazioni della diretta Marocco Portogallo, match che andrà in scena all’Al Thumama Stadium di Doha. Per il Marocco, Walid Regragui schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri. Risponderà il Portogallo allenato da Fernando Santos con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Goncalo Ramos, Joao Félix.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marocco Portogallo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Marocco con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











