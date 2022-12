Diretta/ Marocco Spagna, streaming video tv: scontro aperto (Mondiali 2022)

DIRETTA MAROCCO SPAGNA: RISULTATO SCONTATO?

Marocco Spagna è in diretta dall’Education City Stadium di Al Rayyan: alle ore 16:00 di martedì 6 dicembre 2022 si gioca la gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Da una parte una delle sorprese di questo Qatar 2022, dall’altra una certezza dello scenario mondiale: lo spettacolo è garantito.

Il Marocco ha vinto il suo girone, avendo la meglio su rivali del calibro di Croazia e Belgio. La compagine africana è trascinata dal talento di Hakimi, Ziyech e Boufal, senza dimenticare la garra di Amrabat. La Spagna, invece, ha sofferto più del dovuto, perdendo l’ultima gara del girone contro il Giappone, Furie Rosse costrette ad accontentarsi del secondo posto.

MAROCCO SPAGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Spagna sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Uno, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MAROCCO SPAGNA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO SPAGNA

Regragui e Luis Enrique alle prese con gli ultimi dubbi del caso, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Marocco Spagna. Iniziamo dalla compagine africana, il modulo è il consueto 4-3-3: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Sabiri, Ziyech, En Nesyri, Boufal. Passiamo adesso alle Furie Rosse, in campo con lo stesso schieramento: Simon, Carvajal, Rodri, Torres, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Marocco Spagna, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse. Secondo i bookmakers le Furie Rosse hanno i favori del pronostico: la vittoria del Marocco è a 6,60, il pareggio è a 3,85, mentre il successo della Spagna è a 1,57. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,65.

