DIRETTA/ Marocco Tanzania video streaming tv: 5 incroci, dominano i Leoni dell’Atlante (17 gennaio 2024)

DIRETTA MAROCCO TANZANIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Marocco Tanzania ci consegna cinque precedenti: il bilancio naturalmente sorride ai Leoni dell’Atlante e anche in maniera piuttosto netta, ma è curioso notare che la Tanzania ha portato a casa una vittoria nel testa a testa. È successo nel marzo 2013: il contesto era quello delle qualificazioni ai Mondiali in Brasile, la Tanzania aveva incredibilmente segnato tre volte con Thomas Ulimwengu e una doppietta di Aly Samatta prima che Youssef El Arabi rendesse meno amara la sconfitta per il Marocco. Per il resto però la nazionale del Nord Africa ha dominato questo testa a testa.

Quattro vittorie, la più recente peraltro è di due mesi fa perché il 21 novembre scorso abbiamo avuto una sfida valida sempre per le qualificazioni al Mondiale (che sarà ovviamente quello del 2026) e i gol decisivi sono stati segnati da Hakim Ziyech e Lusajo Mwaikenda (autorete) con anche un rigore che Achraf Hakimi si è fatto parare da Kwesi Kawawa dopo soli due minuti di gioco. La vittoria più rotonda per il Marocco è di fatto questa; nell’ottobre 2011, qualificazioni alla Coppa d’Africa, c’era stato un 3-1 con i gol di Marouane Chamakh, Adel Taarabt e Moubarak Boussoufa, per la Tanzania temporaneo pareggio di Abdi Kassim. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MAROCCO TANZANIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Marocco Tanzania sarà disponibile in esclusiva, cosi come tutti i match fino alla finale di Coppa D’Africa, sul canale di Sportitalia ossia il 60 del digitale terrestre. Su Sky questo canale si trova al 5060 e in alternativa si potrà vedere in streaming sul sito dell’emittente televisiva.

MAROCCO TANZANIA: RISULTATO SENZA STORIA?

La diretta di Marocco Tanzania nella Coppa d’Africa promette spettacolo e incertezza, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti cruciali per il cammino verso la fase a eliminazione diretta. La partita, in programma oggi 17 gennaio 2024, alle 18.00, rappresenta un’opportunità per il Marocco di consolidare la sua posizione e garantirsi un passaggio agevole al prossimo turno. Tuttavia, la Tanzania potrebbe rivelarsi un avversario insidioso, capace di sfruttare ogni opportunità offerta dal Marocco, specialmente in situazioni di contropiede. Il Marocco, forte della sua storia calcistica e dei talenti presenti in rosa, mira a una qualificazione senza intoppi. La squadra potrebbe optare per un approccio offensivo, cercando di imporre il proprio gioco sin dalle fasi iniziali per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Tuttavia, dovrà rimanere vigile di fronte a una Tanzania che potrebbe giocare di rimessa, cercando di sorprendere il Marocco in momenti di transizione.

La Tanzania, d’altra parte, avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore e cercare di ottenere un risultato positivo contro un avversario più quotato. L’approccio della squadra potrebbe essere basato sulla solidità difensiva e sull’utilizzo di rapide ripartenze per creare pericoli nella metà campo avversaria. La partita tra Marocco e Tanzania si preannuncia intrigante, con il Marocco desideroso di confermare il proprio status di favorito e la Tanzania pronta a giocare di astuzia per sorprendere. L’equilibrio in campo e l’aspettativa di un match combattuto rendono questa sfida un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e gli spettatori della Coppa d’Africa.

MAROCCO TANZANIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Marocco Tanzania nella Coppa d’Africa sarà caratterizzata da probabili formazioni che riflettono le strategie delle due squadre alla ricerca dei punti vitali per il proseguimento del torneo. Il Marocco, schierandosi con un audace 4-3-3, sembra intenzionato a dominare il centrocampo e a sferrare attacchi penetranti con un tridente offensivo. Il trio d’attacco, composto da talenti di livello internazionale, potrebbe creare notevoli grattacapi alla difesa tanzaniana. Il Marocco può contare sulla solidità difensiva offerta da giocatori chiave come Saiss e Aguerd, pronti a proteggere il portiere e a contrastare gli attacchi avversari. Nel cuore del centrocampo, la presenza di Amallah e Adli conferisce equilibrio tra difesa e attacco, garantendo un supporto prezioso sia nella fase di costruzione che in quella di finalizzazione.

Dall’altra parte, la Tanzania risponderà con il suo schieramento tattico, un 4-3-3 che suggerisce un approccio dinamico al gioco. Con Manula e Hamad in avanti, la squadra cercherà di sfruttare la velocità e la creatività per mettere in difficoltà la retroguardia marocchina. La difesa sarà affidata a giocatori come Salum e Samatta, chiamati a respingere gli attacchi avversari e a garantire solidità nella zona difensiva. La partita tra Marocco e Tanzania si prospetta come un duello appassionante, con il Marocco che punta a imporre il proprio gioco e la Tanzania pronta a sfruttare ogni opportunità. Le scelte tattiche delle due squadre, evidenziate nelle probabili formazioni, promettono uno spettacolo calcistico avvincente, con entrambe le squadre determinate a ottenere il massimo risultato possibile.

MAROCCO TANZANIA, LE QUOTE

Per chiunque si sentisse cosi coraggioso da scommettere sulla diretta di Marocco Tanzania, sappiate che il sito Eurobet mette a disposizione delle quote davvero molto intriganti: il segno 1 che tradotto significa “vittoria del Marocco” viene dato 2,1. Mentre il pareggio viene dato a 3,5 e il segno 2 che significherebbe vittoria della Tanzania viene dato a 5.











