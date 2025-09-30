Diretta Marsiglia Ajax streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 30 settembre 2025

DIRETTA MARSIGLIA AJAX: SFIDA DI GRANDE TRADIZIONE

Non sono magari più delle big del calcio internazionale, ma c’è sicuramente tanta storia nella diretta Marsiglia Ajax, che sarà quindi una delle partite più affascinanti alle ore 21.00 di oggi, martedì 30 settembre 2025. L’appuntamento è fissato naturalmente allo Stade Vélodrome della città francese per la seconda giornata della Champions League.

L’Olympique Marsiglia ha in bacheca il titolo del 1993, che fino a pochi mesi fa era l’unico del calcio francese nella storia. Adesso il Psg ha pareggiato i conti, ma sono altri i pensieri dell’OM, che deve mettersi in luce anche in Europa dal momento che la sfida in patria è durissima. L’inizio è stato con una sconfitta per 2-1 in casa del Real Madrid, comunque più che dignitosa.

La bacheca è ancora più scintillante per l’Ajax, che resta ottima protagonista in patria ma fa molta più fatica a livello internazionale. Gli olandesi hanno debuttato perdendo in casa per 0-2 contro l’Inter e adesso devono cercare riscatto in questa affascinante trasferta, altrimenti la classifica comincerà già ad essere brutta.

Questo d’altronde vale per entrambe, arrivando da una doppia sconfitta al debutto. C’è quindi la necessità di riscattarsi, possibilmente con una vittoria questa sera: chi onorerà al meglio le memorie della gloria passata e potrà festeggiare al termine della diretta Marsiglia Ajax? Ce lo dirà il campo…

MARSIGLIA AJAX IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Marsiglia Ajax in tv sarà riservata agli abbonati di Sky Sport, esclusivamente tramite Sky Go e Now Tv quindi ci sarà anche la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA AJAX

Il modulo è il 3-4-2-1 per i francesi nelle probabili formazioni della diretta Marsiglia Ajax, compresi alcuni freschi acquisti dalla nostra Serie A. Infatti davanti al portiere Rulli avremo Pavard con Balerdi e Aguerd nella difesa a tre; a centrocampo ecco invece Weah con O’Riley, Højbjerg ed Emerson; doppio trequartista con Greenwood e Igor Paixão, infine ecco Aubameyang come centravanti.

Il 4-3-3 è invece il punto di riferimento tattico per l’Ajax, una sorta di marchio di fabbrica dei lancieri. Davanti al portiere Jaroš avremo la difesa a quattro con Rosa, Šutalo, Itakura e Wijndal; a centrocampo dovrebbero agire dall’inizio Klaassen, Regeer e Taylor, mentre il tridente d’attacco degli ospiti potrebbe vedere come titolari Edvardsen, Gloukh e Godts.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine il pronostico sulla diretta Marsiglia Ajax dice che secondo Snai sono nettamente favoriti i francesi padroni di casa. Il segno 1 è infatti quotato a 1,45, mentre già la quota è di 4,60 in caso di pareggio e si arriva fino a 6,25 volte la vostra giocata in caso di segno 2 per il successo olandese.