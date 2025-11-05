Champions League, Diretta Marsiglia Atalanta, streaming video tv: la Dea cerca la seconda vittoria in questa stagione europea (5 novembre 2025)

DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA (RISULTATO 0-0): RIGORE SBAGLIATO!

La diretta Marsiglia Atalanta non comincia nel migliore dei modi per i bergamaschi. Il risultato infatti è ancora di 0-0 ma poteva sorridere alla squadra ospite, se non fosse per il rigore parato di Rulli a De Ketelaere al 14esimo.

Il penalty era stato guadagnato da Krsotivc, steso proprio dall’estremo difensore ex Real Sociedad. A proprio del montenegrino, l’occasione per il numero 90 capita al 35esimo calciando alto da ottima posizione. L’OM non è rimasta a guardare seppur sottotono, ma è riuscita a creare qualche chance con Hojberg e Aubameyang. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Manca ormai pochissimo alla diretta Marsiglia Atalanta e il ricordo va naturalmente agli unici due precedenti ufficiali tra l’Olympique e la Dea, perché sono due partite che a Bergamo nessuno può dimenticare. Torniamo indietro di circa un anno e mezzo, erano le semifinali della Europa League 2024 che poi l’Atalanta avrebbe vinto battendo 3-0 il Leverkusen nella finale di Dublino e l’ostacolo precedente era appunto il Marsiglia.

Giovedì 2 maggio 2024 la partita d’andata allo stadio Velodrome finì con un pareggio per 1-1 con il gol nerazzurro di Gianluca Scamacca pareggiato dai francesi grazie a Chancel Mbemba, ma non sarà un problema perché sette giorni più tardi, il 9 maggio 2024, il ritorno a Bergamo terminò 3-0 per i nerazzurri. I gol di Ademola Lookman, Matteo Ruggeri ed El Bilal Touré scrissero una pagina di storia, poi Dublino fece il resto.

È sempre bellissimo ricordare la cavalcata europea della squadra del Gasp, adesso però leggiamo le formazioni ufficiali per introdurci alla nuova diretta Marsiglia Atalanta, in palio c’è tanto per il cammino in questa Champions League!

+++FORMAZIONI UFFICIALI+++

MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA, C’È ATESA

Previsto spettacolo in questa partita al Velodrome. La diretta Marsiglia Atalanta, in programma mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21:00, vedrà il ritorno in Italia d Roberto De Zerbi che sfiderà Ivan Juric in questa quarta giornata di Champions League.

Il Marsiglia ha vinto nettamente contro l’Ajax di Heitinga, ma si tratta fin ora dell’unica gioia europea. All’esordio è arrivato il ko al Bernabeu contro il Real Madrid per 2-1, stesso risultato del match con lo Sporting dove però l’OM ha giocato in dieci per tutto il secondo tempo.

L’Atalanta d’altro canto è a quota 4, un punto in più rispetto ai francesi. Il primo match non è stato di certo da ricordare con il 4-0 col PSG, ma nei successivi sono arrivati i punti: successo per 2-1 col Brugge pareggio per 0-0 con lo Slavia Praga.

DOVE VEDERE DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Marsiglia Atalanta allora dovrete necessariamente essere abbonati a Sky. Questo vi permetterà anche di vedere la diretta streaming sull’applicazione di Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA

Il Marsiglia giocherà col modulo 3-4-2-1 con Rulli in porta, difeso dal terzetto Pavard, Egan-Riley e Aguerd. Agiranno da esterni Murillo e Emerson con Vermeeren e Højbjerg a centrocampo. Greenwood e Paixao supporteranno Aubameyang.

Stesso assetto tattico anche per l’Atalanta con Carnesecchi tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Kossounou, Hien e Djimsiti. Nella zona nevralgica del campo vedremo Bellanova, De Roon, Ederson e Bernasconi. Sulla trequarti De Ketelaere e Lookman con Krstovic punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MARSIGLIA ATALANTA

Il fattore casa gioca un ruolo chiave per le quote e il Marsiglia infatti parte favorito a 2.10. Il pareggio lo troviamo a 3.75 con il 2 per l’Atalanta a 3.20. Gol e No Gol rispettivamente a 1.57 e 2.25.