Sarà la prima volta che la diretta Marsiglia Atalanta Primavera, ormai imminente, si giocherà in un contesto ufficiale: le due squadre non si erano mai affrontate prima d’ora e questo ovviamente riguarda soprattutto le prime formazioni che partecipano alla Champions League. La classifica ci dice che per il Marsiglia si tratta di un dentro o fuori, ma anche la vittoria oggi potrebbe non bastare: i giovani transalpini infatti hanno sempre perso in queste prime tre giornate di Youth League, facendo bene offensivamente ma molto male in difesa, tre partite spettacolari ma mai andate per il verso giusto.

C’entra parecchio anche il calendario: all’esordio il Marsiglia ha perso 3-2 sul campo del Real Madrid, poi ha concesso un 5-3 all’Ajax sul proprio campo e quindi è stato sconfitto 2-1 in Portogallo dallo Sporting Lisbona. Insomma: 7 gol all’attivo non sono bastati per raccogliere nemmeno un punto perché per contro ne sono arrivati 10 incassati, adesso però il vento potrebbe cambiare e dunque dovrà essere brava l’Atalanta a tenere botta contro un’avversaria comunque temibile. Sarà il campo a raccontarci l’esito della partita: accomodiamoci per seguire insieme la diretta Marsiglia Atalanta Primavera, finalmente la partita può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Marsiglia Atalanta Youth League, come vedere la partita in streaming video

La diretta Marsiglia Atalanta di Youth League non sarà disponibile per la visione in maniera semplice per i tifosi o per gli appassionati della categoria, la competizione infatti non viene trasmessa da nessuna emittente ma è disponibile solo in streaming su UEFA.TV, il sito ufficiale della Federazione europea che permette di seguire gli incontri della competizione.

Marsiglia Atalanta Youth League, francesi ancora senza vittorie

Alle 14.30 andrà in scena la diretta Marsiglia Atalanta valida per la quarta giornata della League Phase della Youth League, a sfidarsi sono due squadre che hanno trovato qualche difficoltà nelle prime uscite ma che con una vittoria potrebbero dare una svolta alla loro competizione, i francesi infatti dopo la sconfitta 2-1 in casa dello Sporting Lisbona rimangono a zero punti al trentesimo posto e danno seguito al momento difficile che stanno vivendo anche in campionato.

Per i bergamaschi invece i punti sono 3 ottenuti nell’ultima uscita contro lo Slavia Praga, battuto con un secco 2-0, la prestazione positiva però non deve far dimenticare le fatiche delle prime due giornate anche se con un’altra vittoria sarebbe possibile raggiungere e ottenere un posto tra le squadre che parteciperanno agli spareggi per gli ottavi di finale.

Formazioni Marsiglia Atalanta Youth League, probabili protagonisti della sfida

In campo nella diretta Marsiglia Atalanta di Youth League vedremo delle formazioni simili a quelle dell’ultima volta, essendo queste composte con i migliori calciatori a disposizione dei tecnici, Lasaad Hasni manderà in campo un 4-2-3-1 con Diarra, Bezahaf, Baradji, Na, e Boubal, Bakola e Corbon, Abdallah, Leccese e Mmadi, ed El Kadmiri. La risposta di Giovanni Bosi invece sarà un 3-5-2 con Anelli tra i pali, Ramaj, Rinaldi e Isoa come linea di difesa, Percassi e Leandri sulle fasce con Mouisse, Ruiz e Mencaraglia in mezzo al campo e davanti Bono in coppia con Camara.

Marsiglia Atalanta Youth League, possibile esito finale

La diretta Marsiglia Atalanta di Youth League potrebbe essere più combattuta del previsto visto che nonostante i risultati ottenuti nelle prime partite, i francesi hanno una squadra di buon livello che può competere con quella bergamasca che come ogni anno è rinnovata dopo numerosi addii per la squadra Under 23. Tra le due comunque gli italiani sono favoriti essendo sembrati più pronti nelle prime tre uscite della competizione e con un tecnico più capace, che sa mettersi in discussione e attuare in corsa cambi che possono dare una svolta alla partita.