DIRETTA/ Marsiglia Benfica video streaming tv: i ricordi più gloriosi (Europa League, 18 aprile 2024)

Con la diretta di Marsiglia Benfica ci avviciniamo a una partita che come abbiamo già riportato è storica: dei precedenti abbiamo già parlato presentando la sfida del Da Luz, adesso invece possiamo ricordare che queste due squadre hanno già raggiunto la finale di Europa League, o comunque della sua antecedente Coppa Uefa. Le Super Aquile hanno dovuto fare i conti con la maledizione di Bela Guttmann, che ha colpito anche qui: tra il 2013 e il 2014 sono arrivate due sconfitte consecutive contro Chelsea e Siviglia, per gli andalusi quello sarebbe anche stato il primo di tre successi consecutivi e il terzo in totale, adesso le vittorie del Siviglia sono clamorosamente diventate sette.

Per quanto riguarda il Marsiglia, le finali sono due ed entrambe perse 0-3: nel 1999, ultimo anno con le tre vecchie coppe presenti, l’Olympique era caduto a Mosca contro il Parma di Alberto Malesani, ultima italiana in grado di vincere questa competizione, mentre nel 2018 a Lione il ko era arrivato per mano dell’Atletico Madrid, che aveva così replicato i successi del 2010 e 2012 prendendosi il terzo trofeo. Adesso dunque le due squadre si affrontano nella semifinale di ritorno in Europa League: vedremo quale delle due proseguirà la sua corsa verso quella che sarebbe un’altra finale. (agg. di Claudio Franceschini)

MARSIGLIA BENFICA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi vorrà assistere alla diretta Marsiglia Benfica dovrà per forza possedere Sky o DAZN, detentori dei diritti sulle partite di UEFA Europa League della stagione corrente.

Se ci si trova fuori casa non c’è alcun problema dato che la diretta streaming di Marsiglia Benfica è visibile ovunque attraverso Sky Go o l’applicazione di DAZN. Come sempre, tutti i dispositivi mobili sono abilitato per visionare l’evento.

AUBAMEYANG TIENE IN VITA L’OM

Da una parte la nona in classifica nel proprio campionato, dall’altra una squadra che ormai ha alzato bandiera bianca per il titolo dopo lo scontro diretto perso. La diretta Marsiglia Benfica vede due squadre che danno ancora più valore a questa Europa League visti i risultati in patria. Alle ore 21:00 di giovedì 18 si deciderà l’esito di questi quarti di finale. L’andata ha visto i portoghesi far valere il fattore casa grazie alle reti di Rafa Silva e Di Maria, ma i francesi sono ancora in corsa dato che il 2-1 definitivo di Aubameyang renderà il ritorno più aperto che mai.

I lusitani hanno comunque due risultati su tre per approdare in semifinale e con una sconfitta per un gol di scarto, il discorso qualificazione slitterà come minimo ai supplementari. Fin qui, nella fase ad eliminazione diretta, il Benfica ha eliminato Tolosa e Rangers da imbattuti mentre il Marsiglia ha estromesso Shakhtar e Villarreal.

MARSIGLIA BENFICA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora spostiamoci sul campo per vedere le probabili formazioni della diretta Marsiglia Benfica. I padroni di casa, spinti dal Velodrome, scenderanno in campo con il 4-3-3. Vari ex Serie A, a partire dalla porta con Pau Lopez. Davanti a lui Mbemba, Gigot, Balerdi e Murillo. Nella zona centrale del campo ci saranno Veretout, Kondogbia e Harit mentre in attacco Ndiaye, Moumbagna e Aubameyang.

La risposta del Benfica avverrà attraverso il 4-2-3-1. Tra i pali Trubin, ex obiettivo dell’Inter. Retroguardia composta da Bah, Antonio Silva, Otamendi e Aursnes. In mediana saranno Joao Neves e Florentino con Di Maria, Rafa Silva e l’ex Ajax David Neres a comporre la trequarti dietro a Tengstedt che agirà da centravanti.

MARSIGLIA BENFICA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vuole abbinare la visione della partita alle scommesse, Marsiglia Benfica rappresenta un vero e proprio “match monetina”. A confermare questa tesi sono le quote: 1 fisso a 2.38, pareggio a 3.50 e 2 a 2.88. Quote molto simili tra loro.

Riuscirà il Benfica a conservare il gol di vantaggio? Se così fosse, la quota da moltiplicare all’importo scommesso sarà 1.36. Triplicheranno invece i vostri averti se la puntata relativa alla qualificazione del Marsiglia fosse vincente dato che è fissata a quota 3.











