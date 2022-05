DIRETTA/ Marsiglia Feyenoord video streaming tv: olandesi imbattuti con l’Olympique

DIRETTA MARSIGLIA FEYENOORD: I TESTA A TESTA

Ne avevamo parlato in occasione dell’andata, ci torniamo sopra in occasione della diretta di Marsiglia Feyenoord: bisogna aggiornare il quadro dei precedenti che adesso sono diventati tre, e soprattutto dopo l’andata della semifinale di Conference League per l’Olympique la situazione è diventata peggiore. Abbiamo infatti due sconfitte e un pareggio: al De Kuip il Feyenoord ha sempre battuto il Marsiglia e, poiché nel dicembre 1999 (fase a gironi di Champions League) gli olandesi avevano vinto 3-0, in entrambe le gare interne la squadra olandese ha segnato tre gol a quella francese, che se non altro al terzo tentativo ha trovato qualche rete (e non secondarie, visto che potrebbero essere decisive per andare in finale).

Possiamo anche ricordare che 23 anni fa quel girone era il secondo previsto dal regolamento di Champions League: entrambe le squadre erano state eliminate (Feyenoord terzo con 8 punti, Marsiglia ultimo con 4), a volare ai quarti di finale erano state Lazio e Chelsea e, curiosamente, l’Olympique ha incrociato anche i biancocelesti in questa stagione europea, anche se eravamo ancora nel girone di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MARSIGLIA FEYENOORD STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La visione in diretta di Marsiglia Feyenoord sarà disponibile in televisione e in streaming. Il match di Conference League, come di consueto per le partite di questa competizione, si trova infatti nel palinsesto di Sky, trasmesso sul canale numero 255, e su quello di DAZN, che ha acquisito i diritti. Gli abbonati per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire la diretta Feyenord Marsiglia in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Marsiglia Feyenoord, in diretta giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Francesi alla rincorsa dopo il 3-2 subito al De Kuip di Rotterdam, risultato che ha confermato la qualità offensiva degli olandesi e che costringe ora la formazione transalpina a una vittoria con almeno 2 gol di scarto per accedere alla finale di Tirana.

Il Marsiglia viene anche da una dura sconfitta interna contro il Lione nella Ligue 1 francese, con la squadra proiettata con la mente già all’appuntamento della semifinale di ritorno. Il Feyenoord con la vittoria in casa del Sittard in campionato ha confermato il suo ottimo momento, 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 partite ufficiali per gli olandesi che nel match d’andata si sono presi un vantaggio inaspettato nel pronostico ma che ora proverà a gestire per tornare in una finale europea a 20 anni esatti dall’ultima volta.

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Feyenoord, match che andrà in scena al Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Dieng, Payet. Risponderà il Feyenoord allenato da Arne Slot con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kokçu; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marsiglia Feyenoord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Feyenoord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

