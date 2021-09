DIRETTA/ Marsiglia Galatasaray video streaming tv: arbitra Pawel Raczkowski

DIRETTA MARSGLIA GALATASARAY: L’ARBITRO

La diretta di Marsiglia Galatasaray è stata affidata all’arbitro polacco Pawel Raczkowski. Per questo big match nel gruppo E di Europa League il direttore di gara si avvarrà della collaborazione di Radoslaw Siejka e Adam Kupsik, che saranno i due assistenti, così come del quarto uomo Piotr Lasyk; al Var avremo poi Tomasz Kwiatkowski, con Krzysztof Jakubik all’Avar, dunque una squadra interamente polacca. Abbiamo conosciuto Raczkowski da vicino lo scorso 31 marzo: l’Italia, nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, ha vinto 2-0 in Lituania ed era stato proprio lui l’arbitro di quella partita di Vilnius, mentre in Europa League lo scorso anno aveva diretto Granada Molde e Rangers Anversa tra le altre.

Ricordiamo poi che il direttore di gara polacco ha già fatto la sua comparsa in Champions League, arbitrato per esempio Liverpool Midtjylland nell’ottobre 2020 (partita nel girone dell’Atalanta); aveva invece incrociato una squadra italiana nel 2018, quando la Roma nel girone di Champions League aveva demolito il Viktoria Plzen con un netto 5-0. Ha dunque parecchia esperienza; con riferimento a squadre francesi, possiamo citare il 4-0 del Lione all’Apollon Limassol, qui bisogna tornare al novembre 2017 nel corso di una fase a gironi di Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MARSGLIA GALATASARAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Marsiglia Galatasaray è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MARSGLIA GALATASARAY: GRANDE SFIDA!

Marsiglia Galatasaray, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00 presso il Velodrome di Marsiglia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Lazio particolarmente attenta agli esiti dell’altra partita del girone: il Galatasaray ha battuto l’undici di Sarri all’esordio e mentre i capitolini avranno l’obbligo di battere la Lokomotiv Mosca, i turchi proveranno a confermarsi mina vagante del girone sul sempre caldissimo campo dell’OM.

Che a sua volta nel suo match d’esordio di questa Europa League ha sprecato una grande chance, facendosi raggiungere in superiorità numerica sul pari 1-1 dalla Lokomotiv Mosca in un match che sembrava ormai in cassaforte. Nella Ligue 1 francese il Marsiglia si è fatto sorprendere in casa dal Lens nell’ultima sfida disputata, facendosi sorpassare proprio dai giallorossi al secondo posto in classifica. Nel massimo campionato turco dopo il 2-1 rifilato al Goztepe il Galatasaray ha ripreso ossigeno ma resta sempre a metà classifica, lontano 5 lunghezze dal Fenerbahce capolista.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA GALATASARAY

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Galatasaray, match che andrà in scena al Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez; Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car; Lirola, Guendouzi, Gerson, De la Fuente; Under, Harit; Dieng. Risponderà il Galatasaray allenato da Fatih Terim con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Antalyali, Kutlu; Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Velodrome di Marsiglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo del Galatasaray, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

