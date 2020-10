Diretta/ Marsiglia Manchester City (Champions League) streaming tv: ecco i Citizens

DIRETTA MARSIGLIA MANCHESTER CITY: GUARDIOLA VUOLE I 3 PUNTI!

Marsiglia Manchester City, diretta dal romeno Tobias Stieler, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Arrivano i Citizens al Velodrome di Marsiglia, la squadra allenata da Guardiola continua a viaggiare tra alti e bassi in un avvio di stagione particolare. In Champions la formazione inglese si era ritrovata sotto contro il Porto per poi ribaltare il risultato sul 3-1, ma in Premier League è arrivata un’altra frenata in casa del West Ham, solo un pari 1-1. Il Marsiglia però ha iniziato con un passo falso il suo cammino nella massima competizione europea, perdendo in casa dei greci dell’Olympiakos e vedendo subito complicato il cammino continentale. I francesi sono riusciti però subito a riscattarsi nella Ligue 1, espugnando il campo del Lorient grazie a un gol di Balerdi e portandosi a tre punti dalla vetta occupata al momento da Paris Saint Germain e Lille. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MARSIGLIA MANCHESTER CITY IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Marsiglia Manchester City sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Marsiglia Manchester City, sfida che andrà in scena presso lo Stade Velodrome di Marsiglia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andre Villas Boas con un 4-3-1-2: Mandanda, Sakai, Gonzalez, Caleta- Car, Amavi, Kanara, Rongier, Sanson, Cuisance, Benedetto, Thuavin. Gli ospiti guidati in panchina da Pep Guardiola schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Ederson, Walker, Garcia, Dias, Cancelo, Silva, Gundogan, Rodri, Auguero, Mahrez, Sterling

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Marsiglia e Manchester City queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 7.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.37.



