Champions League, Diretta Marsiglia Newcastle, streaming video tv: gli inglesi vantano 9 punti e partono da favoriti (25 novembre 2025)

DIRETTA MARSIGLIA NEWCASTLE (RISULTATO 0-1): RULLI NEGA IL RADDOPPIO A GORDON

Al 27’ il Marsiglia si rende pericoloso con Bakola, che però privilegia la potenza alla precisione: il suo tiro finisce alto sopra la traversa, risultando un’occasione sprecata. Al 34’ ci prova anche Paixao, bravo a crearsi lo spazio al limite prima di calciare di poco a lato del palo destro. Poco dopo arrivano due ammonizioni, una per lo stesso Bakola e l’altra per Gordon del Newcastle. Proprio Gordon, al 43’, conclude un’azione splendida costruita dai compagni con un tiro diretto all’angolino basso, ma Rulli si oppone con un intervento decisivo. (agg. di Fabio Belli)

Lite Juric Lookman dopo il cambio in Marsiglia Atalanta/ I due a muso duro vengono divisi (5 novembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA MARSIGLIA NEWCASTLE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Marsiglia Newcastle potrete vederla tramite abbonamento a Sky. Questo vi permetterà di guardare la gara anche in diretta streaming su Sky Go.

GLI INGLESI COLPISCONO IN AVVIO

Dopo appena 6′ il Newcastle passa in vantaggio: Harvey Barnes si avventa su un pallone vagante in area e trafigge il portiere con un preciso destro all’angolino basso. L’1-0 inglese accende la partita, e al 19’ Pope deve intervenire due volte su Aubameyang: prima respinge un suo tentativo ravvicinato, poi si oppone a una potente conclusione dal limite indirizzata sul palo destro. La palla finisce in angolo e il Marsiglia continua a spingere. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Marsiglia Atalanta (risultato finale 0-1): magia di Samardzic! (Champions League, 5 novembre 2025)

SI COMINCIA!

Due precedenti animano l’imminente diretta Marsiglia Newcastle, e possiamo anche parlare di sfide molto importanti: si torna infatti a cavallo di aprile e maggio 2004, per quella che era la semifinale di Coppa Uefa. Incrocio tra José Anigo e il compianto Sir Bobby Robson, con nomi da leggenda: da una parte Didier Drogba, a dire il vero ancora in procinto di lanciare la sua carriera che pochi mesi dopo sarebbe proseguita nel Chelsea, con tutto quel che ne sarebbe conseguito, dall’altra Alan Shea

rer già entrato nella storia dei Magpies e non solo dalla porta principale, agli ultimi scampoli sul terreno di gioco. Ecco: ad avere la meglio era stato l’attaccante ivoriano che, dopo lo 0-0 del St. James’ Park, al Vélodrome aveva segnato un gol per tempo, raggiunto quota 6 marcature in Coppa Uefa e regalato al Marsiglia la seconda finale in sei anni. Anche questa, come quella contro il Parma, sarebbe stata persa: in questo caso sarebbe stato il Valencia di Rafa Benitez a battere l’OM, che ora con Roberto De Zerbi alla guida vuole quantomeno provare a superare il girone unico di Champions League? Spazio al campo perché i punti in palio questa sera sono fondamentali per entrambe: via alla diretta Marsiglia Newcastle! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Newcastle Bilbao (risultato 2-0): Burn e Joelinton firmano la vittoria (Champions League 2025)

MARSIGLIA NEWCASTLE, GOL E SPETTACOLO?

Si candida ad essere una delle partite più interessanti di questo martedì 25 novembre 2025: la diretta Marsiglia Newcastle vedrà sfidarsi infatti club che non hanno paura di mettere in scena il proprio calcio e l’appuntamento per tutti e alle ore 21:00.

Il Marsiglia ha raccolto 3 punti in Champions League finora, ma c’è da dire che spesso ha dovuto affrontare match difficili come quelli contro Real Madrid e Atalanta. L’unico successo è stato quello per 4-0 contro gli olandesi dell’Ajax.

Il Newcastle vanta invece 9 punti, il triplo rispetto alla compagine francese. Questo perché i Magpies sono risulti a vincere contro Royal Union SG, Benfica e Bilbao, riscattando così il passo falso all’esordio col Barcellona.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA NEWCASTLE

Il Marsiglia giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Rulli in porta, difeso dal quartetto Weah, Pavard, Balerdi e Emerson. A centrocampo spazio al duo O’Reilly-Hojbjerg con Greenwood che assieme a Gomes e Paixao supporteranno Aubameyang.

Il Newcastle invece si disporrà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Pope, pacchetto arretrato composto da Trippier, Botman, Thiaw e Burn. Nella zona nevralgica del campo ecco Guimaraes, Tonali e Joelinton mentre Barnes, Woltemade e Gordon in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MARSIGLIA NEWCASTLE

Parte favorito il Newcastle seppur di poco: 2.50 contro i 2.80 del Marsiglia e i 3.30 del pareggio. Gol a 1.57, No Gol a 2.25.