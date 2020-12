Diretta Marsiglia Olympiacos/ Streaming video tv: per il 3° posto (Champions League)

DIRETTA MARSIGLIA OLYMPIACOS: SFIDA DELICATA

Marsiglia Olympiacos, in diretta dallo stadio Velodrome della città francese, è in programma questa sera, martedì 1 dicembre 2020, con fischio d’inizio alle ore 21.00, per la quinta giornata del girone C di Champions League. La diretta di Marsiglia Olympiacos sarà in tono minore, perché per francesi e greci c’è ormai in palio solamente il terzo posto che vale il passaggio in Europa League, dopo che settimana scorsa l’Olympique Marsiglia ha perso in casa contro il Porto e l’Olympiacos ha fatto lo stesso al cospetto del Manchester City. Tre punti per la squadra del pireo grazie alla vittoria dell’andata sull’OM che è invece ferma a zero. Questo significa che con un pareggio (o naturalmente con la vittoria) l’Olympiacos sarebbe certo del terzo posto e l’Europa del Marsiglia finirebbe già stasera, mentre i francesi sono obbligati a vincere, possibilmente con almeno due gol di scarto per ribaltare la situazione negli scontri diretti. Sarà una impresa possibile per chi finora ha sempre perso?

DIRETTA MARSIGLIA OLYMPIACOS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia Olympiacos sarà una esclusiva di Sky Sport, che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Champions League per i propri abbonati, i quali avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video fornita tramite sito oppure applicazione di Sky Go se stasera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA OLYMPIACOS

Le probabili formazioni di Marsiglia Olympiacos ci dicono che i padroni di casa punteranno su un attacco con Payet, Thauvin (che è nel mirino del Milan) e l’argentino Benedetto per una partita che l’OM è obbligata a vincere. Ecco dunque il migliore reparto offensivo, anche a costo di correre qualche rischio in difesa, dove il giocatore di maggiore importanza è il portiere Mandanda, il quale certamente spera che non siano necessari gli straordinari. Dall’altra parte, ecco un Olympiacos che dovrebbe schierare a centrocampo M’Vila, passato fugacemente anche dall’Inter, mentre l’attacco sarà imperniato su Camara, alla ricerca del gol che metterebbe in seria difficoltà le velleità degli avversari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Marsiglia Olympiacos in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I francesi partono leggermente favoriti e quindi il segno 1 è quotato a 2,35, si sale poi a quote quasi identiche in caso di pareggio (il segno X è proposto a 3,20) e in caso di vittoria esterna dell’Olympiacos, con il segno 2 che varrebbe 3,15 volte la posta in palio.



