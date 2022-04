Diretta/ Marsiglia PAOK streaming video tv: francesi favoriti (Conference)

DIRETTA MARSIGLIA PAOK: FACILE PER I FRANCESI…

Marsiglia PAOK, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Francesi favoriti contro gli agguerriti greci ma i transalpini stanno vivendo un ottimo momento, con cinque vittorie consecutive tra Coppe e campionato che hanno portato anche la squadra di Sampaoli di nuovo in solitudine in testa alla Ligue 1 francese.

Dall’altra parte il PAOK è reduce da una sconfitta nel campionato ellenico sul campo del Panathinaikos, con la formazione di Salonicco che resta comunque saldamente al secondo posto in classifica pur ormai ampiamente staccata dall’Olympiakos. Negli ottavi di Conference il Marsiglia ha avuto la meglio sugli svizzeri del Basilea, il PAOK è arrivato tra le prime otto della competizione superando i belgi del Gent.

DIRETTA MARSIGLIA PAOK STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia PAOK è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA PAOK

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia PAOK, match che andrà in scena al Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez, Kolasinac, Caleta-Car, Saliba, Rongier, Gerson, Camara, Guendouzi, Payet, Dieng, Harit. Risponderà il PAOK Salonicco allenato da Razvan Lucescu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Paschalakis, Akpom, Ingason, Varela, Sastre, Tsingaras, Kurtic, Vieirinha, Kaddouri, Jabá, Zivkovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marsiglia PAOK, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del PAOK, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











