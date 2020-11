Diretta/ Marsiglia Porto (Champions League) streaming video e tv: assalto portoghese

DIRETTA MARSIGLIA PORTO: FRANCESI IN RIPRESA, MA IMPRESA OSTICA

Marsiglia Porto, in diretta alle ore 21.00 dallo Stade Vélodrome della città francese è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà assalto lusitano alla qualificazione agli ottavi di finale, considerando che dopo l’iniziale ko contro il Manchester City, il Porto si è sbloccato con due vittorie consecutive ottenute contro Olympiacos e proprio contro il Marsiglia, battuto 3-0 all’andata all’Estadio Do Dragao. Vincere anche in Francia significherebbe per la squadra di Sergio Conceicao ipotecare almeno il secondo posto nel girone C, ma per il Marsiglia la Champions finora è stata un disastro, con tre sconfitte su tre e 0 gol fatti e 7 subiti. I marsigliesi però hanno vinto le ultime tre sfide di campionato, che hanno permesso loro di recuperare terreno perduto. In Portogallo è solo quarto il Porto, a -6 dallo Sporting capolista e con una difesa che finora non è stata all’altezza delle prime della classe del campionato lusitano.

DIRETTA MARSIGLIA PORTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS

Ricordiamo che la diretta tv di Marsiglia Porto sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Champions League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA PORTO

Le probabili formazioni di Marsiglia Porto, sfida che andrà in scena presso lo Stade Velodrome di Marsiglia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andre Villas Boas con un 4-3-1-2: Mandanda, Sakai, Gonzalez, Caleta- Car, Amavi, Kanara, Rongier, Sanson, Cuisance, Benedetto, Thuavin. Gli ospiti guidati in panchina da Sergio Conceicao schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Marchesin; Manafà, Mbemba, Sarr, Sanusi; Otavio, Uribe, Sérgio Oliveira; Corona, Marega, Luis Diaz.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Marsiglia Porto secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa transalpini partono lievemente sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.75, mentre poi si sale a quota 3.25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 2.60 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione lusitana.



