Diretta/ Marsiglia Qarabag streaming video tv: francesi favoriti (Conference League)

DIRETTA MARSIGLIA QARABAG: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA…

Marsiglia Qarabag, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo Stade Velodrome di Marsiglia sarà una sfida valevole per i play off di Conference League. Francesi favoriti nel confronto contro gli azeri: il Marsiglia è retrocesso dall’Europa League dopo il terzo posto nella fase a gironi alle spalle di Galatasaray e Lazio, ma nella Ligue 1 francese sta disputando una stagione da protagonista, seconda dopo l’1-2 inflitto al Metz a domicilio a -7 dalla capolista Paris Saint Germain.

Diretta/ Marsiglia Lokomotiv Mosca (risultato finale 1-0): espulso Rongier

Il Qarabag viene da una vittoria per 0-6 contro il Keshia nella Coppa Nazionale, primo passo per riprendere i ritmi dopo la sosta invernale. La formazione azera è comunque da tempo una presenza abituale nelle Coppe Europee, chiamata a compiere un’impresa contro una formazione comunque più blasonata come quella francese. Nella fase a gironi di Conference League, Qarabag secondo alle spalle degli svizzeri del Basilea.

Diretta/ Galatasaray Marsiglia (risultato finale 4-2): inutile la doppietta di Milik!

DIRETTA MARSIGLIA QARABAG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Marsiglia Qarabag è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA QARABAG

Le probabili formazioni della diretta Marsiglia Qarabag, match che andrà in scena allo Stade Velodrome di Marsiglia. Per il Marsiglia, Jorge Sampaoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Gueye, Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet, Dieng, Bakambu. Risponderà il Qarabag allenato da Gurban Gurbanov con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Magomedaliyev, Bayramov, Medvedev, Medina, Huseynov, Garayev, Andrade, Malinowski, Ozobic, Zoubir, Wadji.

LAZIO QUALIFICATA/ Europa Leaguee: vince a Mosca e passa, ma per gli ottavi...

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marsiglia Qarabag, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Marsiglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Qarabag, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA