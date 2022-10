Diretta Marsiglia Sporting/ Streaming video tv: ultima spiaggia OM (Champions League)

DIRETTA MARSIGLIA SPORTING: PORTOGHESI ARREMBANTI!

Marsiglia Sporting, che verrà diretta dall’arbitro italiano Davide Massa, si gioca alle ore 18:45 di martedì 4 ottobre: siamo in campo per la terza giornata nel gruppo D di Champions League 2022-2023. Sicuramente lo Sporting Lisbona è la rivelazione del girone: dopo aver dominato contro l’Eintracht i portoghesi hanno battuto il Tottenham all’Alvalade, dunque sono primi in classifica e ora inseguono quella vittoria che darebbe loro, di fatto, la qualificazione agli ottavi con tre giornate di anticipo, magari non aritmetica ma comunque assolutamente instradata visto che le cose stanno andando benissimo.

L’Olympique Marsiglia fa da contraltare nel girone: i francesi fanno benissimo in Ligue 1 (secondi alle spalle del Psg) ma in Champions League faticano enormemente, come dimostrano le due sconfitte incassate che ora mettono a serio rischio non solo il pass per il prossimo turno, ma anche soprattutto la retrocessione in Europa League dove i transalpini se la potrebbero anche giocare, come fatto in passato. Non ci resta dunque che attendere la diretta di Marsiglia Sporting; in queste ore che ci separano dal calcio d’inizio facciamo qualche rapida considerazione sulla partita, iniziando come di consueto dalle probabili formazioni che potrebbero essere schierate sul terreno di gioco.

MARSIGLIA SPORTING DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia Sporting è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video di Marsiglia Sporting. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA SPORTING

Come sappiamo Igor Tudor gioca con il 3-4-2-1: per la diretta Marsiglia Sporting può esserci qualche variazione sul tema rispetto alla vittoria di Angers. In difesa, a protezione di Pau Lopez, dovremmo vedere Balerdi insieme a Bailly e presumibilmente Mbemba, poi a centrocampo Rongier si gioca la maglia con Guendouzi e potrebbe partire favorito, dando per scontata la conferma di Veretout in cabina di regia. Sugli esterni ecco Kaboré e Clauss; sulla trequarti ci aspettiamo che sia titolare Alexis Sanchez, dunque uno tra Gerson e Payet scalerà in panchina mentre Luis Suarez e Bamba Dieng si giocano la maglia da prima punta.

Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim va invece in campo con il solito 3-4-3: Adan il portiere, davanti a lui può trovare posto St. Juste in una linea difensiva con Gonçalo Inacio e Reis a completare (Coates è infortunato), poi in mezzo al campo Morita e Ugarte saranno confermati mentre sulle fasce laterali agiscono Pedro Porro e Nuno Santos. Nel tridente offensivo dovrebbe giocare ancora una volta Marcus Edwards, schierato nel ruolo di centravanti tattico; se così fosse ai suoi lati ci sarebbero Trincao e Diogo Gonçalvez, con Paulinho che resta comunque l’alternativa nel ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Marsiglia Sporting, partita valida per la 3^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 8,25 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 15,00 volte la giocata con questo bookmaker.











