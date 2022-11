Diretta Marsiglia Tottenham/ Streaming video tv: tutto in bilico, Champions League

DIRETTA MARSIGLIA TOTTENHAM: PUNTI CHE PESANO…

Marsiglia Tottenham, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si giocherà allo Stade Velodrome della città francese con fischio d’inizio alle ore 21.00 di stasera, martedì 1° novembre 2022, per la sesta giornata del girone D di Champions League. L’attesa è già altissima perché la diretta di Marsiglia Tottenham determinerà il futuro europeo di entrambe le formazioni in un gruppo molto equilibrato, che vede al momento gli inglesi primi e i francesi ultimi, ma separati solamente da due punti, quindi stasera potremmo ritrovarci a commentare anche un girone completamente stravolto.

La situazione più particolare è quella dell’Olympique Marsiglia, che perdendo in Germania settimana scorsa si è complicato la vita, ma che a 90 minuti dal termine del girone di Champions League può ancora arrivare primo, secondo, terzo e quarto, anche se solamente vincendo andrà avanti in Champions League, mentre con un pareggio ambirà al massimo al terzo posto e perdendo sarebbe fuori da tutto. Il Tottenham invece ha garantito almeno il terzo posto e sa che con un pareggio andrà sicuramente agli ottavi e vincendo si prenderà pure il primo posto, ma deve comunque vivere una trasferta pericolosa dopo il discusso epilogo del pareggio di settimana scorsa contro lo Sporting. Partita quindi dalle emozioni garantite: cosa ci dirà la diretta di Marsiglia Tottenham?

MARSIGLIA TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia Tottenham sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Marsiglia Tottenham saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA TOTTENHAM

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Marsiglia Tottenham, una sorta di “derby” bianconero in panchina. Igor Tudor infatti schiererà il suo Marsiglia secondo un modulo 3-4-2-1 che dovrebbe vedere titolari Pau Lopez in porta; i tre difensori Clauss, Nuno Tavares e Gigot nella retroguardia dell’OM; a centrocampo Balerdi, Mbemba, Rongier e Veretout; in attacco infine Sanchez e Guendouzi a sostegno della prima punta Harit.

La risposta di Antonio Conte per il suo Tottenham dovrebbe prevedere uno speculare modulo 3-4-2-1 con Lloris in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Doherty, Romero e Dier; a centrocampo molti volti noti perché dovrebbero giocare Perisic, Bentancur, Hojbjerg e Davies per gli Spurs, infine ecco Son e Moura sulla trequarti a sostegno del centravanti, che naturalmente sarà Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Marsiglia Tottenham in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti inglesi sono favoriti per la vittoria e il segno 2 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di segno X per il pareggio oppure fino a 2,90 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Marsiglia.

