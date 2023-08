DIRETTA MASSIMO STANO/ 20 km marcia Mondiali atletica video streaming Rai 2: rinvio per pioggia (19 agosto)

DIRETTA MASSIMO STANO, 20 KM MARCIA MONDIALI ATLETICA 2023: RINVIO PER PIOGGIA

Bisogna avere pazienza per seguire la diretta con Massimo Stano della 20 km di marcia maschile che apre (o dovrebbe aprire) l’intero programma dei Mondiali di atletica 2023 a Budapest, dove però sta piovendo con grande intensità, tanto che la gara di marcia è stata rinviata di un paio d’ore e quindi si dovrebbe provare a gareggiare con partenza alle ore 10.50, esattamente 120 minuti dopo le 8.50 che erano indicate nel calendario originale.

Cresce l’attesa, perché Francesco Fortunato può essere un ottimo outsider e soprattutto Massimo Stano si presenta in grande forma e con l’obiettivo dichiarato di fare grandi cose sia nella odierna 20 km sia nella successiva 35 km in programma giovedì prossimo. I rivali naturalmente sono tanti e agguerriti, ma le speranze Azzurre sono alte e speriamo quindi che il maltempo non crei ulteriori problemi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MASSIMO STANO STREAMING VIDEO E TV 20 KM MARCIA MONDIALI ATLETICA 2023

La 20 km di marcia maschile ai Mondiali di atletica 2023 con Massimo Stano sarà visibile in diretta tv su Rai Due, che è naturalmente il canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA 20 KM DI MARCIA CON MASSIMO STANO AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

SI INIZIA ALLA GRANDE

La diretta di Massimo Stano nella 20 km di marcia maschile ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest sarà al centro della nostra attenzione oggi, sabato 19 agosto, perché alle ore 8.50 ci sarà la partenza della gara che assegnerà il primo titolo in assoluto di questa rassegna iridata per l’atletica leggera. L’attesa è grande, come è giusto che sia per il campione olimpico della specialità: Massimo Stano torna quindi sulla distanza che lo ha consacrato nel giorno più bello della carriera, due anni fa sulle strade nipponiche (per la precisione a Sapporo), considerando che nel 2022 c’è stato naturalmente l’oro vinto ai Mondiali di Eugene, ma in quel caso si trattava della 35 km.

Oggi Massimo Stano inizia una doppietta, perché ai Mondiali di Budapest gareggerà su entrambe le distanze attuali della marcia, sarà un esame molto importante anche in ottica Giochi di Parigi, ma è chiaro che adesso proprio la 20 km assume maggiore importanza, perché alle Olimpiadi sarà l’unica gara individuale di marcia, mentre la 35 diventerà una sorta di staffetta mista a coppie. Insomma, per oggi tutta l’attenzione è rivolta a Budapest, anche perché essere contemporaneamente campione olimpico e mondiale è privilegio di pochi: ecco allora tutte le info utili per seguire la diretta della 20 km di marcia con Massimo Stano ai Mondiali di atletica 2023…

DIRETTA MASSIMO STANO, 20 KM MARCIA MONDIALI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

Massimo Stano quindi cercherà nella diretta della 20 km di marcia ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest di scrivere quella che sarebbe davvero una pagina di storia, anche se la marcia naturalmente è disciplina molto delicata, come dimostrò la delusione toccata allo stesso pugliese l’anno scorso agli Europei di Monaco, giù dal podio poche settimane dopo il trionfo di Eugene sulla distanza più lunga. Pazienza, Massimo Stano sulla 20 km sarà naturalmente l’uomo da battere anche ai Mondiali di Budapest, grazie allo status di campione olimpico in carica.

Inoltre c’è il tema della doppia sfida sui 20 e sui 35 km nella stessa rassegna e quindi a pochissimi giorni di distanza fra loro – la gara più lunga sarà per la precisione giovedì prossimo. Vero che da quando non c’è più la 50 km anche questa doppietta è meno ardita, ma resta comunque uno sforzo incredibile, nel quale accompagneremo il marciatore pugliese sperando che possa dare sempre il massimo, senza dimenticare l’altro azzurro Francesco Fortunato, che oggi reciterà da outsider dopo il trionfo agli Europei a squadre. Per adesso, siamo molto curiosi di scoprire come si apriranno i Mondiali atletica con la diretta di Massimo Stano nella 20 km di marcia…











