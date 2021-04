DIRETTA/ Matelica Fano streaming video tv: otto i testa a testa ufficiali

DIRETTA MATELICA FANO: LO STORICO

Dando uno sguardo ai precedenti della diretta di Matelica Aj Fano e scopriamo che, considerando anche i match giocati a campo invertito, le due squadre si sono affrontate per 8 volte di cui 7 in Serie D e 1 sola in Serie C. Il bilancio ci parla di 3 successi a testa e 2 pareggi. Il Matelica si è imposto per due volte tra le mura amiche. Il primo successo ci porta all’ottobre del 2013 a fronte di un match terminato con 4-2 diventando quello tra le due compagini con il maggior numero di reti siglate. L’altra vittoria è del dicembre del 2015, un secco 2-0 con gol ospiti che non riuscirono a dire la loro. L’Aj Fano invece ha vinto in casa dei biancorossi una sola volta, il match in questione fu uno 0-1 di misura del gennaio 2015. Nel match d’andata la gara terminò col risultato di 1-2. Erano passati in vantaggio i padroni di casa dopo appena sei giri di orologio grazie a un calcio di rigore realizzato da Barbuti. Gli ospiti pareggiavano alla fine del primo tempo grazie a Moretti con la rete di De Santis a inizio ripresa che valeva tre punti pesantissimi anche perché arrivati in rimonta.

DIRETTA MATELICA FANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Fano non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

SFIDA AD ALTA TENSIONE

Matelica Fano, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Derby marchigiano tra due squadre che arrivano però a questo finale di campionato in maniera completamente diversa. Il Matelica di Gianluca Colavitto è stato la rivelazione del girone B, ormai i play off sono in cassaforte e al momento l’ottavo posto in classifica risente anche delle ultime 2 sconfitte contro Gubbio e Carpi in trasferta.

Ko in cui i maceratesi hanno scontato forse una certa stanchezza e un pizzico di appagamento, ma la corsa è ancora aperta e lo stesso vale per il Fano al momento a -6 dalla salvezza diretta e costretto a fare i primi calcoli in chiave play out. Dopo l’importante vittoria sul difficile campo della Feralpisalò i granata si sono fermati ancora, perdendo in casa contro il Modena, e al momento devono guardarsi anche dal Ravenna lontano 5 lunghezze, anche se a 3 giornate dalla fine almeno il pericolo della retrocessione diretta sembra definitivamente scongiurato.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA FANO

Le probabili formazioni della sfida tra Matelica e Fano allo stadio Helvia Recina. I padroni di casa allenati da Gianluca Colavitto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Cardinali; Di Rienzo, De Santis, Zigrossi, Tofanari; Calcagni, Balestrero, Mbaye; Volpicelli, Moretti, Leonetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Flavio Destro con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Viscovo; Brero, Cason, Bruno; Ferrara, Carpani, Amadio, Paolini, Valeau; Barbuti, Nepi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Matelica Fano, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.40 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

