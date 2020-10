Diretta Matelica Feralpisalò/ Streaming video tv: sorpresa marchigiana? (Serie C)

Matelica Feralpisalò, che sarà diretta dal signor Gianluca Grasso, si gioca alle ore 17:30 di sabato 3 ottobre: presso lo stadio Helvia Racina di Macerata va in scena la partita valida per la 2^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2020-2021. Straordinario avvio di stagione per i marchigiani, che sono neopromossi ma si sono già concessi il lusso di battere la Triestina in trasferta: per i biancorossi dunque si tratta di provare a confermarsi alla prima in casa, chiaramente l’obiettivo resta ancora oggi la salvezza ma continuando così si potrebbe puntare un posto nei playoff. Bene anche la Feralpisalò, che invece possiamo considerare una delle big del girone: battuto l’Arezzo al Turina, ora i Leoni del Garda vogliono anche il primo colpo esterno per provare ad andare in fuga. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Matelica Feralpisalò, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione legata alle probabili formazioni, leggendo insieme le scelte da parte dei due allenatori.

MATELICA FERALPISALO’ IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Feralpisalò non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con le partite di Serie C, ad eccezione di uno dei posticipi, è in esclusiva sul portale Eleven Sports che ancora una volta fornisce l’intero programma del campionato di terza divisione. Abbonandosi per la stagione o acquistando di volta in volta la singola gara, si potranno seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA FERALPISALO’

In Matelica Feralpisalò Gianluca Colavitto conferma il 4-3-3 visto al Nereo Rocco: in porta va Cardinali che sarà protetto da una linea difensiva comandata da capitan De Santis, Cason l’altro centrale mentre Fracassini e Di Renzo agiranno sulle corsie. In mezzo al campo la regia di Bordo sarà accompagnata dalle mezzali Balestrero e Calcagni; tridente offensivo nel quale Volpicelli e Leonetti partiranno dalle fasce per supportare l’azione della prima punta Moretti. La Feralpisalò di Massimo Pavanel gioca con un modulo speculare: Legati e Bacchetti proteggono De Lucia, Bergonzi e Rizzo sono i due terzini che dovranno aiutare anche la spinta del centrocampo, dove Guidetti e Gavioli sono favoriti su Hergheligiu e si piazzano sugli interni con Carraro che fa invece il playmaker basso. Miracoli resta il punto di riferimento per l’attacco, con Tommaso Ceccarelli e D’Orazio larghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Matelica Feralpisalò è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 2,80 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la giocata con questo bookmaker.



