Diretta/ Matelica Gubbio (Serie C) streaming video e tv: marchigiani in orbita

DIRETTA MATELICA GUBBIO: OSPITI REDUCI DA 5 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI

Matelica Gubbio, in diretta dallo stadio Helvia Recina di Macerata, in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Sfida molto importante per i marchigiani che finora hanno stupito tutti da matricola del campionato, subendo tanto con 22 gol incassati ma realizzandone anche 20 e imponendosi con un gioco spettacolare. Matelica ora in zona play off, appaiato a Carpi e Cesena, squadre che erano inizialmente partite con ben altre ambizioni nella corsa al campionato. Dall’altra parte c’è un Gubbio reduce dalla sua da ben 5 risultati utili consecutivi: gli umbri hanno saputo così risollevarsi dal fondo della classifica, con due vittorie e tre pareggi, l’ultimo domenica scorsa in casa della Feralpisalò, nelle ultime 5 sfide disputate in campionato. La vittoria di Ravenna ha rappresentato una svolta, col Gubbio che non perde dalla trasferta di Pesaro dello scorso 1 novembre.

DIRETTA MATELICA GUBBIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Gubbio sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA GUBBIO

Le probabili formazioni di Matelica Gubbio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Helvia Recina di Macerata. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gianluca Colavitto con un 4-3-3: Cardinali; Masini, Cason, De Santis, Maurizi; Calcagni, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Leonetti, Franchi. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Torrente schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Cucchietti; Munoz, Uggé, Signorini, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Oukhadda; Pasquato; De Silvestro, Gomez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Matelica e Gubbio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.30 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.20.



