DIRETTA MATELICA IMOLESE/ Video streaming tv: l’unico precedente è stato all’andata

DIRETTA MATELICA IMOLESE: I TESTA A TESTA

Grazie alla diretta di Matelica Imolese assisteremo a un match di fatto inedito. Visto che l’unico precedente tra le due squadre corrisponde al match d’andata di questo stesso campionato è ovvio evidenziare che al Comunale la sfida non si è mai giocata. All’andata il match terminò 2-0, ma fu equilibratissimo nel primo tempo. Le reti arrivarono entrambe nella ripresa. A sbloccare il match fu Torrasi a inizio ripresa, praticamente una doccia fredda per la squadra ospite di ritorno in campo dopo l’intervallo. Nel finale Piovanello rese il risultato più rotondo quando i biancorossi erano tutti avanti per provare a trovare il pareggio. Sarà dunque interessante vedere se quelli che oggi saranno padroni di casa avranno la forza per trovare i primi tre punti della loro storia contro questo avversario.

DIRETTA MATELICA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Matelica Imolese sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

MATELICA IMOLESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Matelica Imolese, in diretta dallo stadio Helvia Recina di Macerata, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, orario fissato per tutte le partite del girone B nella trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie C 2020-2021. La diretta di Matelica Imolese deciderà il destino di entrambe le squadre per quanto riguarda la loro posizione finale.

I padroni di casa del Matelica, reduci dalla sconfitta contro la capolista Perugia, sono già certi della qualificazione playoff, un traguardo eccellente per questa piccola realtà, tuttavia i marchigiani possono ancora chiudere settimi, ottavi oppure noni e questo potrebbe fare la differenza per quanto riguarda la griglia dei playoff.

Motivazioni dunque ancora alte, ma non quanto quelle dell’Imolese, che si giocherà le ultime speranze di salvezza senza dover passare dai playout: la strada è una sola, vincere sperando che ciò basti per essere quintultimi e poi calcolare il distacco sulla penultima, che dovrà essere superiore a otto punti. La vittoria sul Gubbio di domenica scorsa ha tenuto viva questa speranza, serve il colpaccio in Matelica Imolese però per provarci davvero…

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA IMOLESE

Eccoci naturalmente ora giunti all’analisi delle probabili formazioni di Matelica Imolese. Per i padroni di casa del Matelica disegniamo il modulo 4-3-3 con Cardinali in porta; davanti a lui la difesa a quattro potrebbe vedere titolari Zigrossi, De Santis, Magri e Di Renzo; a centrocampo spazio per Tofanari, Calcagni e Balestrero, infine nel tridente offensivo potrebbero giocare dal primo minuto Volpicelli, Moretti e Leonetti. Per l’Imolese ecco invece un modulo 4-3-1-2 con questi possibili titolari: in porta Siano; difesa a quattro formata da Boccardi, Angeli, Carini e Aurelio; il terzetto di centrocampo vede candidati Alboni, Provenzano e Lombardo; infine in attacco il trequartista Bentivegna potrebbe agire in appoggio alle punte Masala e Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Matelica Imolese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono largamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Imolese.



