DIRETTA/ Matelica Renate (risultato finale 1-1) streaming tv: Silva risponde a Mbaye

Accade tutto nel finale nel match d’andata della fase nazionale dei play off di Serie C tra Matelica e Renate. Il Matelica al 35′ della ripresa trova il vantaggio con Mbaye, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Volpicelli trova l’anticipo su Gemello e porta avanti i marchigiani. Al 41′ però arriva il pari delle Pantere: sinistro di Kabashi e deviazione vincente di Silva che mette fuori causa Martorel. Finisce 1-1, risultato prezioso per i brianzoli, ora il Matelica per avanzare dovrà vincere allo stadio Città di Meda. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MATELICA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

POSSENTI SPRECA

Il secondo tempo parte con una chance per gli ospiti, il Matelica si salva al 4′ con un anticipo di De Santis su Rada appena prima della stoccata potenzialmente vincente. Viene ammonito Damonte ma il Renate riesce a tenere bene sulla linea difensiva, il Matelica non rinuncia al suo caratteristico gioco intraprendente. Al 16′ grande giocata di Galuppini che serve Possenti, che manca però la porta da posizione ravvicinata. Al 23′ ancora chance per il Renate ma Galuppini non riesce a districarsi in area, a metà ripresa risultato ancora fermo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

SUPER GEMELLO SU KABASHI

Al 27′ buona occasione per il Renate ma Martorel trova un ottimo riflesso sulla conclusione di Kabashi, al 39′ a salvare lo 0-0 ci pensa però Gemello che prima dice no a Volpicelli, poi con un riflesso super dice anche no alla ribattuta di Calcagni, con l’esterno del Matelica che era andato alla conclusione praticamente a colpo sicuro. La prima frazione di gioco si chiude con la formazione marchigiana in avanti ma la difesa del Renate difende lo 0-0 fino all’intervallo, in un match finora abbastanza piacevole seppur privo di gol. (agg. di Fabio Belli)

GEMELLO VOLA SU VOLPICELLI

Avvio a ritmi bassi, la prima vera occasione da gol la costruisce il Matelica al quarto d’ora con una punizione di Volpicelli respinta da Gemello con un gran volo. Il Renate tiene bene il campo e attende il momento di ripartire, col Matelica rimaneggiato dal Covid, out il portiere Vitali e il difensore centrale Magri, oltre allo squalificato Leonetti. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Matelica (4-3-3): Martorel; Fracassini, Tofanari, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Bordo. A disp. Minerva, Zigrossi, Santamarianuova, Seminara, Ruani, Maurizii, Alberti, Mbaye. All. Virgili (Indisponibile Colavitto). Renate (3-5-2): Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Maistrello A disp. Bagheria, Nocciolini, Giovinco, Langella, Santovito, Magli, Vicente, Lakti, Burgio. All. Diana. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Eccoci al calcio d’inizio di Matelica Renate. I nerazzurri, va detto, non arrivano benissimo alla fase nazionale dei playoff: vi si sono qualificati direttamente, ma è stato più che altro frutto di un ottimo girone di andata nel quale sono rimasti costantemente attaccati al Como, anzi hanno chiuso al primo posto in classifica nel girone A (al netto delle partite da recuperare). Il calo è arrivato dopo, ed è stato anche sensibile: nelle 19 partite del ritorno il Renate ha ottenuto soltanto 23 punti vincendo appena 6 partite, tra marzo e aprile ha perso quattro volte in cinque gare e rispetto all’andata la differenza di punti è stata un -19. Un evidente crollo: avesse confermato quei 42 punti il Renate avrebbe timbrato la promozione diretta dominando, ma a dire il vero gliene sarebbero bastati anche solo 34 per evitare il playout e prendersi subito la Serie B. Adesso vedremo se in questo match dell’Helvia Recina, contro un Matelica che si è dimostrato sorprendente rispetto a quelle che erano le premesse, Aimo Diana saprà sfruttare le tre settimane di riposo che ha avuto per preparare questo doppio incrocio, e se arriverà subito un risultato positivo: la risposta ce la darà il campo, noi ci mettiamo comodi perché finalmente la diretta di Matelica Renate comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MATELICA RENATE: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti di Matelica Renate: due squadre che rappresentano a loro modo una grande sorpresa nella fase nazionale dei playoff di Serie C, sicuramente la matricola marchigiana che ha già superato due turni e che ora sogna in grande, sapendo di avere una bella chance. Il Renate, che ha lottato anche per la promozione diretta fino a un certo punto, si trova nell’undicesima stagione consecutiva in terza divisione: bisogna ovviamente distinguere perché nelle prime stagioni si parlava di Seconda Divisione Lega Pro, ma comunque è una delle squadre con la maggiore esperienza in questo contesto. Da quando è arrivato Aimo Diana la maturazione è stata netta: l’ex difensore del Brescia ha prima salvato il Renate, poi lo ha condotto a due terzi posti consecutivi. L’anno scorso tuttavia la corsa ai playoff si è esaurita subito, perché a Meda è arrivato il Novara che si è imposto 2-1 con la doppietta di Pablo Gonzalez; quest’anno come detto i nerazzurri lombardi hanno sognato la vittoria del girone A ma si sono dovuti arrendere al Como e poi, scavalcati anche dall’Alessandria, ancora una volta fanno il loro esordio in quello che è sostanzialmente l’ottavo di finale della post season. Come andranno le cose contro la rivelazione Matelica lo scopriremo tra poco, quando si comincerà a giocare l’andata… (agg. di Claudio Franceschini)

MATELICA RENATE: UNA SFIDA INTRIGANTE!

Matelica Renate, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata, sarà una sfida valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Si affrontano due piccole realtà che hanno saputo dare filo da torcere alle grandi per tutto il campionato. E’ addirittura una favola quella del Matelica che, al primo campionato tra i professionisti della sua storia, è riuscito ad arrivare fino alla fase nazionale dei play off, eliminando prima la Sambenedettese e poi a sorpresa il Cesena con un esaltante successo in trasferta. I marchigiani ora vivono con sana incoscienza questa fase cruciale dei play off a partire dalla sfida contro un Renate che ha comandato la classifica del girone A per metà campionato, fino a scivolare più indietro non reggendo il passo della capolista Como e dell’Alessandria, che si sono giocate fino in fondo il salto in B con la volata che ha premiato alla fine i lariani. I brianzoli però hanno avuto a lungo il passo per la B e proveranno a ristabilire le gerarchie che li avevano visti quasi pronti per quella che sarebbe stata una storica promozione.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA RENATE

Le probabili formazioni della sfida tra Matelica e Renate allo stadio Helvia Recina. I padroni di casa allenati da Gianluca Colavitto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vitali; Tofanari, Magri, De Santis, Di Renzo; Balestrero, Pizzutelli, Calcagni; Volpicelli, Moretti, Leonetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aimo Diana con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Vicente, Anghileri; Kabashi, Giovinco; Nocciolini.

QUOTE E PRONOSTICO

