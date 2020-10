Diretta/ Matelica Sudtirol (Serie C) streaming video e tv: matricola terribile

DIRETTA MATELICA SUDTIROL: PADRONI DI CASA SCATENATI!

Matelica Sudtirol, diretta dal signor Rinaldi di Bassano del Grappa, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone B, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Helvia Recina. Il Matelica nelle prime due giornate nel nuovo torneo si è imposto subito come matricola terribile della terza serie, ottenendo due vittorie consecutive: prima il colpaccio esterno allo stadio Nereo Rocco di Trieste, quindi il tris rifilato in casa alla Feralpisalò, piegata grazie a un gol di Bordo e a una doppietta di Balestrero. Sarà giù uno scontro al vertice visto che anche il Sudtirol procede a punteggio pieno. Il tris subito in Coppa Italia a Salerno dagli altoatesini è parso solamente un incidente di percorso, dopo aver esordito vincendo sul campo del Ravenna i ragazzi di Vecchi si sono ripetuti battendo 3-0 la Fermana con le reti di Beccaro, El Kaouakibi e Casiraghi. Lo scontro in questo turno infrasettimanale servirà per capire se una delle due squadre potrà davvero coltivare ambizioni di vertice.

DIRETTA MATELICA SUDTIROL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Matelica Sudtirol, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA SUDTIROL

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Matelica e Sudtirol. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gianluca Colavitto con un 4-3-3: Cardinali, Fracassini, Cason, De Santis, Di Renzo, Calcagni, Bordo, Balestrero, Volpicelli, Moretti, Leonetti. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Vecchi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Poluzzi; El Kaouakibi, Fabbri, Curto, Vinetot; Casiraghi, Greco, Tait; Beccaro; Rover, Fischnaller.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Matelica Sudtirol grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3,00, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,30 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA