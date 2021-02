Diretta Matelica Vis Pesaro/ Streaming video tv: bel derby marchigiano (Serie C)

DIRETTA MATELICA VIS PESARO: IMPORTANTE PER ENTRAMBE

Matelica Vis Pesaro è in diretta dallo stadio Helvia Recina di Macerata: alle ore 17.30 si gioca un interessante derby marchigiano nella 23^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Una partita che sulla carta sorride ai padroni di casa, che in generale in questo campionato hanno sempre avuto un buon passo considerate anche le premesse: nel turno infrasettimanale hanno perso sul campo del Sudtirol ma tenendo testa alla capolista del girone B e riuscendo a segnare due gol, dunque se vogliamo un’altra conferma di come la zona playoff – al momento persa – possa essere una realtà al termine della stagione regolare.

La Vis Pesaro sta giocando per salvarsi, ma al momento dovrebbe giocare lo spareggio: dopo il bel colpo contro il Modena, che ci ha detto di come la squadra possa realmente fare il salto di qualità, è arrivato un deludente pareggio interno contro il Ravenna che ha frenato la spinta. Gara comunque incerta, e allora aspettiamo che la diretta di Matelica Vis Pesaro prenda il via; nel frattempo possiamo valutare in maniera più approfondita le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MATELICA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Vis Pesaro non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita dunque avrete la sola possibilità di accedere al portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA VIS PESARO

Gianluca Colavitto insiste sul 4-3-3 per Matelica Vis Pesaro: davanti Peroni potrebbe prendere il posto di Moretti per completare il tridente con Alberti e Leonetti (quest’ultimo autore di una doppietta mercoledì), a centrocampo invece è Bordo il candidato a tornare titolare al posto di Pizzuttelli, confermando invece le due mezzali Balestrero e Calcagni. In difesa dovrebbe essere tutto come nel turno infrasettimanale: Cardinali in porta, davanti a lui Zigrossi e Simone De Santis, sulle fasce laterali Tofanari e di Renzo con alternative Magri e Maurizii. La Vis Pesaro di Daniele Di Donato se la gioca invece con un 3-5-2: Diego Stramaccioni può tornare titolare in difesa con Brignani e Gennari, il portiere sarà Ndiaye e i due esterni che partiranno da centrocampo Carissoni e Giraudo. Al centro del campo D’Eramo ha la chance di prendere il posto di Tessiore, Di Paola e Gelonese sono più certi della loro maglia; nel tandem offensivo Germinale va verso il posto dal primo minuto, al suo fianco Ettore Marchi e dunque Gucci potrebbe riaccomodarsi in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Matelica Vis Pesaro, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,97 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,50 volte l’importo investito.



