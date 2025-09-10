Diretta Matrimonio a prima vista 2055, tre coppie si mettono in gioco dopo la conoscenza all'altare: primo bacio in arrivo, anticipazioni prima puntata

Matrimonio a prima vista 2025, inizia il viaggio delle coppie

Inizia il viaggio di Matrimonio a prima vista 2025, il format torna in onda su Real Time dopo il successo delle passate edizioni. E ancora una volta i telespettatori non hanno perso occasione per manifestare la voglia di conoscere le nuove coppie che vedremo provare a contendersi l’amore, già dalla serata d’esordio. E tra le coppie troveremo quella formata di Melissa e Matteo, i più vicini di tutti e che fin dalla serata tenteranno di catapultarsi nel loro matrimonio, partendo da un bacio.

Come vuole la tradizione di Matrimonio a prima vista, il programma farà incontrare tre coppie all’altare per la prima volta. Le tre coppie che caratterizzeranno questa stagione di Matrimonio a prima vista 2025 sono formate da: Melissa e Matteo, Roberta e Dario, Roberta e Luca. Riusciranno a far decollare il loro amore con il passare delle puntate o saranno matrimoni complicati, come ne abbiamo visti in passato? Da questa sera alle 21.30 ne sapremo di più, con diretta e streaming su Real Time e sull’applicazione di Discovery, che fornisce gli eventi e i programmi di Real Time tramite l’applicazione.

Diretta Matrimonio a prima vista 2025, scatta l’amore tra Melissa e Matteo

Una delle tre coppie, forse quella più intraprendente, sarà quella formata da Melissa e Matteo. I due fin da subito si imbarcheranno per il viaggio di nozze in direzione Zanzibar e durante la prima notte scatterà un primo tenero bacio tra di loro.

Un’altra coppia protagonista in Matrimonio a prima vista 2025 sarà quella formata da Dario e la bella Giulia, che non sembra però nutrire attrazione dal punto di vista estetico nei confronti dell’uomo. “Mi sembra una bellissima persona ma non ho nessuna attrazione nei suoi confronti” rivelerà alle amiche intime. Spazio anche alla coppia formata da Roberta e Luca, che almeno nelle battute iniziali della trasmissione si dimostreranno una coppia interessante e ben amalgamata, vedremo se lo saranno anche nel percorso di Matrimonio a prima vista.

