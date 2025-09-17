Diretta Matrimonio a prima vista 2025, 2a puntata: il sì di Luca e Roberta emoziona il pubblico, le nozze in onda oggi 17 settembre su Real Time.

Oggi su Real Time ci aspetta un nuovo episodio di Matrimonio a prima vista 2025 a partire dalle 21.30. Il dating continua a collezionare fan visto il format di successo con sei concorrenti single che decidono di sposarsi senza mai essersi visti e conosciuti prima di quel momento. Lo scorso mercoledì abbiamo visto alcune coppie che hanno detto il fatidico sì e che oggi sono in viaggio di nozze. Si tratta di Roberta e Dario e di Melissa e Matteo, mentre oggi 17 settembre 2025 scopriremo le nozze di Luca e Roberta.

A seguire le coppie di Matrimonio a prima vista 2025 ci sono Andrea Favaretto, Giulia Davanzante e Nada Loffredi, i tre esperti che li aiuteranno a stare bene insieme nonostante l’insolita sfida alla quale si sono sottoposti. Ma cerchiamo di capire meglio chi è Roberta Murano e il suo nuovo marito a sorpresa, Luca Merlo. Lei, 28 anni, vive a Torino e lavora come addetta alle vendite. Ama moltissimo la sua famiglia e anche se i suoi genitori sono separati, sono sempre riusciti a restare uniti e ad avere un legame solido. Appassionata di musica, canta Rosalia e Laura Pausini.

Matrimonio a prima vista 2025, come andrà a finire tra Luca e Roberta?

Matrimonio a prima vista 2025 torna stasera 17 settembre con una puntata su Real Time in cui si vedrà il matrimonio tra Luca e Roberta. Lui vive a Melzo, ha 36 anni e lavora in un supermercato. Ama perseguire valori come quello della famiglia ed è molto legato ai suoi amici mentre ha un fratellastro che è più piccolo di lui. Luca è molto rigoroso e dai principi solidi e nel suo tempo libero adora viaggiare in montagna costruendo oggetti in legno con le sue mani.

Ma dove vedere Matrimonio a prima vista 2025? La puntata di stasera mercoledì 17 settembre va in onda su Real Time, mentre chi volesse vederlo in anteprima può collegarsi su Discovery +, dove serve un abbonamento. Non perdetevi dunque il prossimo episodio: riusciranno Luca e Roberta ad essere davvero felici insieme?

