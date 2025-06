Diretta matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez in programma oggi, venerdì 27 giugno 2025: tutti gli aggiornamenti.

Tutto pronto in una Venezia super blindata per il grande giorno di Jeff Bezos e Laurenz Sanchez che oggi, venerdì 27 giugno 2025. Non è prevista una effettiva diretta matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez ma molti siti hanno inviati sul posto che raccontano minuto per minuto l’evento. Sono circa 250 gli invitati al matrimonio dell’anno che, prima ancora della cerimonia, ha ricevuto una prima festa a cui hanno partecipato i vari ospiti.

Gli occhi di tutti sono puntati sulla sposa: l’ex giornalista e futura signora Bezos, infatti, è pronta ad incantare tutti con i suoi numerosi cambi d’abito. La coppia che si è già sposata ufficialmente in America, oggi, pronuncerà un “sì” simbolico in una cerimonia sull’Isola di San Giorgio. Come ospite della festa, oggi è atteso Matteo Bocelli che canterà per gli sposi mentre sarà assente Andrea Bocelli, impegnato a Pompei per un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi. Domani, invece, sarà protagonista Lady Gaga che, secondo quanto fa sapere l’AdnKronos, si esibirà all’Arsenale. La festa per il sì, poi, dovrebbe concludersi con un magnifico spettacolo pirotecnico davanti a piazza San Marco.

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le location dei festeggiamenti

Lo scenario romantico del sì di oggi di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è la suggestiva Isola di San Giorgio, nel Bacino di San Marco. La cerimonia si svolgerà nel Teatro Verde che può ospitare fino a 1500 persone. I festeggiamenti veri e propri con tanta musica si svolgeranno, invece, all’Arsenale dove gli sposi e gli ospiti si potranno scatenare danzando.

Come sempre, elemento fondamentale dei festeggiamenti sarà il banchetto nuziale firmato dallo chef stellato Fabrizio Mellino, mentre i dolci porteranno la firma di Sal De Riso. La torta nuziale, invece, sarà opera del celebre pasticcere francese Cédric Grolet, “Venezia è un sogno tra acqua e cielo, è una città immaginaria ma reale. Adoro essere qui”, le parole dello sposo riportate da Rainews.

Diretta matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: è possibile vederlo in diretta streaming

Il grande evento prevede una quattro giorni di festa e magia e questo pomeriggio gli sposi pronunceranno il fatidico ‘Si’ con una cerimonia blindatissima sull’Isola di San Giorgio non è possibile seguire in diretta streaming il matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez ma si può essere aggiornati minuto per minuto su tutto quello che succede seguendo gli aggiornamenti live di SkyTg24, La Repubblica, Corriere Veneto e Rai News, e non è tutto perché finestre aperte sul matrimonio del secolo ci saranno anche nei programmi del daytime sia in trasmissioni Rai che nei programmi Mediaset da La volta buona di Caterina Balivo fino a Pomeriggio Cinque News di Alessandra Viero passando per La vita in diretta di Alberto Matano.