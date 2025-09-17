Diretta Mattia Furlani finale salto in lungo Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario e risultato live della gara per le medaglie.

DIRETTA MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO: SI COMINCIA!

In pedana tra pochissimo per la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo, ripetiamo che quella dei Mondiali atletica 2025 Tokyo potrebbe essere quantomeno la seconda medaglia ottenuta dal ventenne di Marino in una manifestazione iridata stagionale. La prima, lo abbiamo già ricordato, risale al 24 marzo: eravamo a Nanchino per i Mondiali indoor e Furlani si era imposto con un 8,30 saltato al secondo tentativo (dopo un nullo), battendo Wayne Pinnock per un solo centimetro e Liam Adcock, che invece si era fermato a 8,28 e che come abbiamo già ricordato è incredibilmente fuori dalla finale di oggi. Ancor più incredibile pensare che lo straordinario Miltiadis Tentoglou in quel giorno di Nanchino era arrivato solo quinto: aveva dovuto aspettare il quarto tentativo per timbrare un comunque modesto 8,14 che lo aveva messo alle spalle anche del giapponese Shunsuke Izumiya. Naturalmente la speranza almeno per noi italiani è che certe cose si possono ripetere, una medaglia è tutt’altro che fuori questione per il nostro atleta e allora lasciamo che a parlare sia la pedana dei Mondiali atletica 2025 Tokyo, dove la diretta Mattia Furlani finale salto in alto sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

MATTIA FURLANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE SALTO IN LUNGO

Per la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo l’appuntamento in tv sarà su Rai Due, con la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video tramite Rai Play. DIRETTA MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO SU RAIPLAY

MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO MONDIALI ATLETICA 2025

La diretta Mattia Furlani finale salto in lungo ai Mondiali atletica 2025 Tokyo ci fa compagnia a partire dalle ore 13:49 di mercoledì 17 settembre: appuntamento importante per l’azzurro che va a caccia di una medaglia iridata anche se, dobbiamo dirlo subito, non sarà troppo facile andare a prenderla.

Ovviamente però anche il nostro Mattia Furlani entra di diritto tra i pretendenti: non può che essere così, visto che stiamo parlando del bronzo olimpico in carica e primatista mondiale Under 20, dunque un ragazzo che ha tutto per giocarsela anche con i migliori del lotto in una finale salto in lungo che sarà molto competitiva.

Intanto bisogna dire che nelle qualificazioni di lunedì il nostro Furlani ha centrato la finale con la misura di 8,07 e dopo, la gara, non si è detto troppo soddisfatto: ha rivelato di come avrebbe potuto fare meglio, ma anche di aver gestito la situazione.

Il momento della verità arriverà tra poco, nella diretta Mattia Furlani finale salto in lungo: la speranza è che ai Mondiali atletica 2025 Tokyo possa arrivare una medaglia per il ventenne romano, ma sarà la pedana della capitale giapponese a dirci se le cose andranno realmente in questo modo.

DIRETTA MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO: VERSO UNA MEDAGLIA?

Nel presentare la diretta Mattia Furlani finale salto in lungo, possiamo anche aggiungere che il nostro atleta potrebbe realizzare una straordinaria doppietta iridata: va infatti ricordato che a Nanchino era stato lui a vincere la medaglia d’oro indoor, in quel caso saltando un 8,37 che invece non è riuscito a raggiungere all’aperto, anche se la misura di 8,31 resta comunque molto valida. Il fatto poi che lungo la strada siano stati eliminati due candidati al podio come Liam Adcock e Carey McLeod, incredibilmente, gioca ancor più a favore di Furlani ma, come già detto, la concorrenza sicuramente non mancherà.

A cominciare ovviamente da quello che è il favorito d’obbligo, il greco Miltiadis Tentoglou: nel 2025 ha saltato 8,46 che è la miglior misura stagionale, soprattutto è il campione mondiale e olimpico in carica e, in condizioni “normali”, la medaglia d’oro non gli dovrebbe sfuggire. La diretta Mattia Furlani finale salto in lungo potrebbe essere una gara decisa sul filo dei centimetri: potrebbe bastare anche una misura vicina agli 8,35 per portare a casa podio e medaglia ma le sorprese potrebbero non mancare, affidiamoci allora ai Mondiali atletica 2025 Tokyo per avere le nostre risposte.