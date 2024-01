Diretta/ Mauritania Algeria (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (CAF, 23 Gennaio 2024)

DIRETTA MAURITANIA ALGERIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Mauritania Algeria, partita che nella terza giornata del girone D della Coppa d’Africa avrà un po’ il sapore dell’ultima spiaggia per entrambe le nazionali, anche se il flop sarebbe clamoroso soprattutto per l’Algeria. Possiamo allora dare uno sguardo alla situazione dopo le precedenti due partite, che purtroppo è decisamente deludente per entrambe, a cominciare dalla Mauritania, che infatti è ancora ferma a zero punti a causa ovviamente di due sconfitte, con due gol segnati a fronte dei quattro subiti.

Diretta/ Angola Burkina Faso (risultato 0-09) streaming video tv: in campo, via! (CAF, 23 gennaio 2024)

La differenza reti pari a -2 e questo indica almeno il fatto che entrambi i ko (modesta consolazione) sono arrivati di misura. Discorso però preoccupante anche per l’Algeria, a maggior ragione pensando che le Volpi del deserto avrebbero ambizioni assai superiori in questa Coppa d’Africa: due pareggi su altrettante partite giocate hanno portato evidentemente 2 punti in classifica agli algerini, con tre gol segnati e ovviamente altrettanti al passivo finora. Adesso però basta numeri e parole, cediamo la parola al campo perché inizia davvero la diretta di Mauritania Algeria! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Diretta gol live score: Camerun agli ottavi! (23 gennaio 2024)

DIRETTA MAURITANIA ALGERIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Mauritania Algeria, così come tutte le partite dalla fase a gironi fino alla finale di Coppa D’Africa saranno in esclusiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre e di fatto sarà in chiaro. Altrimenti su Sky sarà visibile al 5060 e in alternativa ancora in streaming sul sito ufficiale dell’emittente italiana.

MAURITANIA ALGERIA: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti che ci accompagnano verso la diretta di Mauritania Algeria significa descrivere una storia fino a questo momento totalmente a senso unico, con quattro vittorie infatti per l’Algeria su altrettante partite disputate in precedenza e di conseguenza un nettissimo 12-2 anche nella voce dei gol segnati in questi incontri. Dobbiamo aggiungere che tutte queste partite sono state amichevoli, quindi oggi si scriverà una piccola pagina di storia, dal momento che Mauritania ed Algeria si affronteranno per la prima volta in una manifestazione ufficiale. Quanto invece al precedente più recente, possiamo fare riferimento a una partita (ovviamente amichevole) disputata giovedì 3 giugno 2021 e vinta dall’Algeria per 4-1, mentre nel 2017 c’era stato un successo per 3-1. Potremmo allora dire che per la Mauritania la consolazione è almeno avere iniziato a segnare, dopo una dignitosa sconfitta per 1-0 nel 2013 e soprattutto il pesante 4-0 incassato però nel più lontano 1995, quando Mauritania ed Algeria si affrontarono per la prima volta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Gambia Camerun (risultato finale 2-3): Wooh porta i suoi agli ottavi! (CAF, 23 gennaio 2024)

MAURITANIA ALGERIA: ALGERINI FAVORITI!

Benvenuti alla diretta di Mauritania Algeria, programmata per oggi, 23 gennaio 2024, alle ore 21.00, e valido per l’ultima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa. La posta in palio è significativa, e entrambe le squadre entrano in campo con obiettivi diversi, ma altrettanto importanti. La Mauritania si trova attualmente in una posizione difficile, essendo all’ultimo posto nella classifica del girone. La squadra ha subito sconfitte in tutti gli scontri precedenti, e questa partita rappresenta un’opportunità per riscattarsi e terminare la fase a gironi con un risultato positivo. La Mauritania cercherà di dimostrare il proprio valore, anche se il passaggio alle fasi successive del torneo sembra ormai un obiettivo difficile da raggiungere. Dall’altra parte, l’Algeria occupa la terza posizione nel girone, avendo pareggiato entrambi gli scontri precedenti. La squadra, campione in carica, cercherà di conquistare la vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e garantirsi un passaggio alla fase successiva. L’Algeria non vuole lasciare nulla al caso, e questa partita sarà fondamentale per consolidare le proprie ambizioni di difendere il titolo.

Entrambe le squadre affronteranno la partita con la massima determinazione, cercando di sfruttare ogni opportunità per ottenere il miglior risultato possibile. La Mauritania dovrà mostrare una maggiore coesione e determinazione in tutte le fasi di gioco, cercando di sorprendere l’Algeria e conquistare i primi punti nel torneo. L’Algeria, d’altra parte, cercherà di mettere in mostra la sua qualità tecnica e tattica per ottenere una vittoria che potrebbe influire significativamente sulla classifica del girone e sull’andamento del torneo. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una partita avvincente, con emozioni e colpi di scena. Anche se la Mauritania è già eliminata, il desiderio di onorare la competizione con una prestazione positiva sarà un incentivo importante. D’altro canto, l’Algeria cercherà di conquistare i tre punti per prepararsi al meglio alle fasi a eliminazione diretta.

MAURITANIA ALGERIA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per la diretta di Mauritania Algeria delineano strategie tattiche interessanti e giocatori chiave pronti a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere il massimo risultato possibile. La Mauritania si schiererà con un audace 4-3-3, puntando su un tridente d’attacco composto da Ba, Koita e Amar. Questo assetto tattico suggerisce una chiara intenzione di mettere pressione sulla difesa avversaria, cercando di sfruttare la velocità e la creatività dei giocatori d’attacco. Il centrocampo vedrà la presenza di Fofana in cabina di regia, responsabile di orchestrare le azioni offensive e di garantire un adeguato supporto alla fase difensiva. La Mauritania, pur essendo già eliminata, proverà a onorare la competizione con una prestazione positiva, cercando di sorprendere l’Algeria e conquistare i primi punti nel torneo.

Dall’altra parte, l’Algeria adotterà un solido 4-1-4-1, con Bentaleb nel ruolo di unico mediano a sostenere la squadra sia in fase di costruzione che in fase di contenimento. Sulle fasce, Mahrez si posizionerà con il suo talento e la sua abilità nel fornire assist e segnare, mentre Atal opererà come terzino di destra, fornendo una presenza minacciosa sia in fase difensiva che in fase offensiva. L’Algeria, campione in carica, cercherà di dominare il centrocampo e sfruttare la qualità tecnica dei suoi giocatori per ottenere il controllo del gioco e conquistare i tre punti necessari per avanzare nella competizione. Il confronto tra le due squadre promette una partita intensa, con l’Algeria che cerca la vittoria per consolidare la sua posizione nel girone e la Mauritania che cerca di dare il massimo per chiudere la fase a gironi con un risultato positivo. La sfida tra il tridente d’attacco mauritano e la solida difesa dell’Algeria, guidata da Bentaleb a centrocampo, sarà uno degli aspetti chiave da seguire durante il match.

MAURITANIA ALGERIA, LE QUOTE

Ricordate di scommettere con giudizio, le quote osservate su GoldBet danno la Mauritania a 6 mentre il pareggio è dato dal segno X a 3,5, La vittoria dell’Algeria invece a 3.











© RIPRODUZIONE RISERVATA