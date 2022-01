DIRETTA/ Mauritania Gambia video streaming tv: ci sono anche tre “italiani”

DIRETTA MAURITANIA GAMBIA: ITALIANI IN CAMPO

Ci saranno anche tre “italiani” in campo nella diretta di Mauritania Gambia. Si parte dalla difesa dove troviamo Omar Colley un centrale roccioso che gioca nella Sampdoria dal 2018. I liguri l’hanno pescato dal Genk e in poco tempo è diventato una loro colonna. Giocatore fisico a volte però perde la concentrazione perdendo l’uomo ma nonostante questo è una garanzia soprattutto in una competizione come questa. In mezzo al campo troviamo Ebrima Darboe che è arrivato in Italia da piccolo crescendo a Rieti.

Pescato dalla Roma dalle giovanili del Young Rieti è stato fatto debuttare in Serie A nella scorsa stagione e ha dimostrato di avere le qualità per fare bene. Si chiude con l’attaccante Musa Barrow che è stato acquistato dal Bologna dall’Atalanta per una cifra importante. Si tratta di un calciatore senza dubbio molto importante che può fare la differenza. Non ci sono “italiani” nelle fila della Mauritania. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA MAURITANIA GAMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mauritania Gambia, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

MAURITANIA GAMBIA: PARTITA COMBATTUTA

Mauritania Gambia, in diretta mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17.00 preso il Limbe Stadium di Limbe, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Sfida tra outsider in un girone della competizione che vede Tunisia e Mali nel ruolo di favorite. Entrambe le formazioni non sono riuscite ad avanzare nelle qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 ma in questa Coppa d’Africa sognano di ricoprire il ruolo di sorprese.

La Mauritania si è preparata con un doppio pareggio in amichevole, prima uno 0-0 contro il Burkina Faso e poi un 1-1 contro il Gabon. Il Gambia torna in campo dopo la sconfitta per 2-0 contro la Nuova Zelanda del 16 novembre scorso, consapevole di rischiare di recitare il ruolo di cenerentola in questa Coppa d’Africa. Nel 2019 però proprio il Gambia ha fatto lo sgambetto alla Mauritania, battendola ai rigori nelle sfide di piazzamento tra il nono e il sedicesimo posto della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI MAURITANIA GAMBIA

Le probabili formazioni della diretta Mauritania Gambia, match che andrà in scena al Limbe Stadium di Limbe. In attesa di scoprire le scelte dei CT per questo esordio in Coppa d’Africa, ecco quali sono i convocati (tra parentesi le squadre se militanti in Serie A) a disposizione delle due Nazionali. Per la Mauritania, Portieri: Diop, Mb. Ndiaye, El Moktar. Difensori: Ab. Ba, Diarra, Houbeibib, Abou Demba, Karamoko, Abeid, Abderahmane, Thiam. Centrocampisti: Yaly, Fofana, Coulibaly, Camara, Mo. Ndiaye, Bodda, Abdallahi, Soueid, Lekweiry, Sidi, Mahmoud. Attaccanti: Kamara, Tanjy, Camara, Ad. Ba, Doukara, Thiam, P. Ba. Per il Gambia, Portieri: Gaye, Sibi, Jobe. Difensori: Jagne, O. Colley (Sampdoria), Gomez, Sundberg, Sanneh, Touray, Janko, Mbye. Centrocampisti: Sohna, Ngum, Marreh, E. Darboe (Roma), Bobb, Adams, A. Jallow, Trawally. Attaccanti: Mu. Barrow (Bologna), E. Colley (Spezia), L. Jallow, Bobe, Ceesay, Badamosi, Mo. Barrow, D. Darboe, Njie.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mauritania e Gambia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Guinea Equatoriale con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Costa d’Avorio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



