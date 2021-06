Video/ Mayweather vs Logan Paul: highlights, Money domina ma non c’è un vincitore

VIDEO MAYWEATHER VS LOGAN PAUL: GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO

Mayweather vs Logan Paul non ha avuto un vincitore: lo show era puramente un’esibizione, e così anche se Money ha dominato l’incontro di boxe non abbiamo potuto “ufficializzare” la cosa. Logan Paul, che ricordiamo essere uno youtuber che aveva appena combattuto in due incontri prima di questo, ha avuto comunque il merito di rimanere in piedi: il regolamento prevedeva che la vittoria sarebbe stata annunciata solo qualora ci fosse stato un ko o una squalifica, e questo non è successo. Tuttavia, se andiamo a guardare il match, è abbastanza evidente come ai punti avrebbe vinto nettamente Mayweather; il quale si è aggiudicato almeno 7 delle 8 riprese (ciascuna da 3 minuti), con la seconda che forse potrebbe essere andata dalla parte di Logan Paul. Tuttavia, i giudici non c’erano e dunque ufficialmente non possiamo saperlo; del resto era chiaro fin dall’inizio che questo combattimento sarebbe stato un mero intrattenimento, uno show a uso e consumo del pubblico. Ci siamo diverti e abbiamo assistito anche a un bell’incontro, purtroppo non possiamo dichiarare un vincitore ma non era quello che contava. (agg. di Claudio Franceschini)

Clemente Russo escluso da Olimpiadi Tokyo/ "Pugno nello stomaco, non mi fermo"

DIRETTA MAYWEATHER VS LOGAN PAUL



Floyd Mayweather torna sul ring stasera per combattere contro la star di YouTube Logan Paul in quello che si preannuncia come un grande evento espositivo all’Hard Rock Stadium di Miami. Il leggendario campione del mondo non combatte dal dicembre 2018, quando mise fuori combattimento il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa. Dovrà affrontare Logan Paul, la cui decisione di entrare nel mondo della boxe professionale ha creato non poche polemiche. Quella di oggi è dunque una grande occasione per mettersi in mostra di fronte a 70mila spettatori, senza considerare quelli che seguiranno la sfida in tutto il mondo dalla tv. Una sfida enorme contro uno dei pugili più abili e acclamati, anche per questo il fatto che sia più giovane e apparentemente più in forma passa in secondo piano almeno sulla carta. Staremo a vedere poi se sul ring ciò farà la differenza. (agg. di Silvana Palazzo)

Adriano Nicchi, pugile ricoverato per covid/ Post di fuoco vs no vax: "Vi auguro..."

DIRETTA MAYWEATHER VS LOGAN INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’INCONTRO DI BOXE

Il match Mayweather vs Logan non risulta in programmazione in Italia, né in diretta tv e neanche in diretta streaming video su canali televisivi o streaming in italiano. Non saranno dunque disponibili immagini del match di Miami tra il veterano americano della boxe e lo youtuber.

DIRETTA MAYWEATHER VS PAUL LOGAN: LE DICHIARAZIONI

Mayweather vs Logan Paul è l’evento clou della notte di boxe in programma a Miami, con altri tre match di contorno. Inevitabilmente, però, quello tra lo statunitense e l’inglese è l’incontro più atteso e avrà regole decisamente particolari: la sfida prevede otto round da tre minuti ciascuno, senza alcuna assegnazione di punteggio, tanto che non saranno neppure presenti i giudici. Si potrà vincere unicamente per ko, ko tecnico o squalifica. Alla vigilia del face to face, i due pugili hanno rilasciato le rispettive dichiarazioni, con l’immarcescibile Mayweather che ha asserito: “Io non lo vedo come un combattimento; ma penso che il mio avversario la veda così. Intrattengo la gente per una notte. Lo faccio quando voglio. Andremo là fuori a divertirci e daremo alla gente quello che vuole vedere”. Logan Paul, dal canto suo, sembra volere fare davvero sul serio: “L’intera faccenda è surreale’. Ci crederò solo quando sarò sul ring. Non posso immaginare che Floyd si tirerà indietro ora, ma chi lo sa? Magari il vecchio finge un infortunio, si spaventa del ragazzone. Sono eccitato”. Insomma, nonostante l’evidente divario tecnico che separa i due contendenti, le aspettative attorno al combattimento sono davvero elevate e, siamo sicuri, non saranno tradite. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Mike Tyson/ "Sì al match contro Holyfield": quando sarà? Ecco la data

DIRETTA MAYWEATHER VS PAUL LOGAN: MATCH BOLLENTE

Riflettori accesi sulla diretta Mayweather VS Paul Logan, match esibizione di boxe, che pure avrà luogo all’Hard Rock Stadium di Miami, attorno alle ore 2.00 del mattino italiano di lunedì 7 giugno 2021. Dopo lunga attesa e diversi rinvii ecco che finalmente assisteremo allo scontro tra l’ex campione del mondo Floyd Mayweather e lo YouTuber Logan Paul, e davvero non vediamo l’ora di far parlare solo ring. In palio pure oggi non vi sarà alcun trofeo o corona: eppure l’evento rimane davvero speciale, anche per le tante scintille occorse tra i due alla vigilia della prova di Miami. Alla presentazione dell’incontro infatti erano volante parole grosse tra i due contendenti e in un momento di particolare tensione nel confronto tra i due, il fratello di Logan, Jake Paul, ha osato giocare un brutto scherzo a The Money, rubandogli il cappellino. Un gesto che ha naturalmente scatenato la rabbia dell’ex pugile che immediatamente si è scatenato contro lo Youtuber che grazie all’intervento dei bodyguard, ha rimediato solo un occhio nero e diverse ferite alla bocca. Un anticipo dunque davvero bollente: chissà che cosa accadrà sul ring questa notte.

DIRETTA MAYWEATHER VS LOGAN: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta Mayweather VS Logan e detto delle scintille occorse in vista di questo match esibizione, pure è buona cosa arricchire il contesto di tale scontro, previsto questa notte a Miami. Da un lato del ring ecco che avremo Floyd Mayweather, ex pugile 44 enne che si era ritirato dalle scene da imbattuto con 50 vittorie: lo statunitense non è protagonista di un match di esibizione dal lontano 2017 quando aveva sfidato Conor McGregor (dove fu vincente per KO tecnico), ma nonostante la grande assenza pare più che mai pronto e motivato a mettere alle corde il rivale. Ovvero Logan Paul, youtuber che da pochi anni ha deciso di salire sul ring e che pure in carriera registra una sola presenza, nell’incontro con un altro popolare personaggio di YouTube, Olajide JJ Olatunji, più noto con il soprannome di KSI, dove pure ha subito un KO ai punti. Sulla carta lo scontro pare essere già scritto, ma il colpo di scena è dietro l’angolo: staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA