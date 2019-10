Diretta Medvedev-Fognini/ Streaming video, quote, risultato live (Atp Shanghai 2019)

Medvedev-Fognini, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 6.30 italiane, sarà una sfida valevole per i quarti di finale del torneo ATP Masters di Shanghai di tennis. Daniil Medvedev ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva senza perdere set, battendo Vasek Pospisil agli ottavi di finale. Il russo, finalista a Flushing Meadows negli US Open persi solo al quinto set contro Nadal, si è dimostrato forse uno dei tennisti più in forma a livello mondiale. “Avevo perso cinque set point, ed ero anche a 2/5 (al tie-break). In genere a quel punto il set è perso, quando le cose sono così, quindi ho solo cercato di vincere tutti i punti che ho potuto affrontare, ed alla fine ha funzionato,” così Medvedev ha commentato il successo. Il numero 4 al mondo è ora pronto ad affrontare l’azzurro Fognini, che dopo aver piegato Andy Murray ha battuto in due set il n.9 al mondo, l’altro russo Karen Khachanov, negli ottavi di finale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Medvedev-Fognini, venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 6.30 italiane, sarà visibile in diretta e in esclusiva su per tutti gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Arena, numero 204. Sul sito skygo.sky.it collegandosi tramite pc, o con l’applicazione SkyGo tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone, sarà visibile la diretta streaming video via internet dell’incontro dei quarti di finale del torneo Masters ATP di Shanghai.

MEDVEDEV FOGNINI, I PRECEDENTI

Medvedev e Fognini tornano ad incrociarsi ufficialmente per la terza volta e finora lo score parla di una vittoria per parte. Il 14 agosto 2017 nell’ATP di Cincinnati, con Medvedev ancora giovane e Fognini già esperto, il tennista azzurro fece valere tutta la sua qualità con un secco 2-0, 7-6, 6-4 i parziali di una sfida comunque molto combattuta. Il 12 gennaio del 2018 sul cemento dell’ATP di Sidney, in Australia, Medvedev si è preso la sua rivincita vincendo 2-1 la semifinale del torneo. 2-6, 6-4, 6-1 i parziali in favore del russo che dopo un primo set dominato da Fognini ebbe una reazione veemente, prendendosi di prepotenza la finalissima del torneo poi vinto contro De Minaur.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per scommettere su Medvedev-Fognini, nei quarti di finale dell’ATP Masters di Shanghai, vedono un netto favore del pronostico per il tennista russo. Vittoria di Medvedev quotata 1.20, mentre si alza fino a 4.50 la quota relativa alla qualificazione in semifinale di Fognini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA