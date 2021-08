Diretta Medvedev Opelka/ Streaming video tv: finale a sorpresa per l’Atp Toronto 2021

DIRETTA MEDVEDEV OPELKA: FINALE ATP TORONTO 2021 INEDITA!

Medvedev Opelka, in diretta dal cemento canadese, oggi domenica 15 agosto 2021, è lo scontro di tennis in programma alle ore 22.00 italiane (ma saranno le ore 16 locali). Siamo alla finale del torneo 1000 ATP di Toronto e per la vecchia Rogers Cup (la nuova The National Bank open) ecco che saranno Daniil Medvedev e Reilly Opelka a contendersi l’ambito trofeo questa sera. L’attesa per la finalissima è grande considerato non solo il valore dei due contendenti, ma anche l’eccezionale cammino fatto nel tabellone del Canadian open. Da parte dopo tutto abbiamo il tennista russo, numero due al mondo, che dopo aver perso l’ultima finale del ATP Toronto contro Nadal nel 2019 (l’edizione 2020 venne cancellata), è pronto ad ottenere la sua vendetta. Di contro, un rivale a sorpresa come è lo statunitense Opelka, che per la prima volta oggi disputa una finale master 1000 della sua carriera . E chissà che oggi il Canadian open possa riservare ancora una sorpresa al gigante americano.

DIRETTA MEDVEDEV OPELKA: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO LA FINALE ATP TORONTO 2021

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Medvedev Opelka, finale del torneo ATP Toronto 2021, sarà visibile in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno: appuntamento al Canal Sky Sport Uno. Aggiungiamo che il match sarà visibile per gli abbonati anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA MEDVEDEV OPELKA: RISULTATI E CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta Medvedev Opelka, attesa finale per l’Atp Toronto 2021, pure ci pare necessario ora andare a ricordare tutte le tappe del cammino dei due tennisti in questo tabellone del Canadian open. Cominciamo allora dal tennista russo, che salutato ai quarti di finale il torneo olimpico di Tokyo, pur è subito sceso in campo sul cemento canadese per il massimo torneo. Al debutto Medvedev ha fatto appena fatica contro Bublik, superato poi per 2-1, mentre ha agilmente avuto la meglio di Duckworth e ancora su Hurkacsz. In semifinale il russo, come da pronostico, si è confermato un chiaro 6-2, 6-2 contro Isner: e ora punta al trofeo, a cui era gran favorito dall’inizio del torneo. A rimettere tutto in discussione lo statunitense Reilly Opelka, che dopo Washington (dove ha terminato agli ottavi), pure ha ben debuttato contro Kyrgios e Dimitrov ai primi turni dell’Atp di Toronto 2021. L’americano pure ha sorpreso tutti contro Harris, superato per 2-0 e ancor di più ai quarti di finale dove ha avuto la meglio su Bautista: è stata poi semifinale capolavoro per lo statunitense solo ieri contro il Tsitsipas. Contro ogni pronostico il greco è andato KO con il risultato di 7-6, 6-7, 4-6 e dunque è stato Opelka a strappare il pass per la finale di questa sera, la prima della sua carriera in un master 1000. E ora vedremo che accadrà sul cemento canadese: la diretta Medvedev Opelka potrebbe regalarci davvero gran colpi di scena.

