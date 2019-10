Diretta Medvedev Zverev/ Streaming video: la finale, ATP Shanghai 2019 (tennis)

La diretta Medvedev Zverev sarà oggi, domenica 13 ottobre 2019, la finale del torneo ATP Shanghai 2019, che assegnerà il titolo dell’ottavo dei nove Masters 1000 della stagione del tennis maschile. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 italiane di questa mattina, quando nella megalopoli cinese saranno già le 16.30: Medvedev Zverev metterà dunque di fronte due dei migliori talenti della nuova generazione che sta provando a porre fine alla ‘dittatura’ dei tre storici big. Venerdì nei quarti di finale è stato Alexander Zverev a eliminare un certo Roger Federer, adesso il tedesco di evidenti origini russe sfida il suo “quasi” connazionale Daniil Medvedev, probabilmente il migliore tennista del circuito nella stagione 2019 sul cemento, a cominciare dai grandi tornei estivi nordamericani. Oggi chi avrà la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MEDVEDEV ZVEREV

La diretta tv di Medvedev Zverev sarà garantita su Sky Sport Arena, il canale numero 204 della piattaforma satellitare che detiene i diritti per il torneo ATP Shanghai 2019 così come per tutti i Masters 1000 della stagione. Di conseguenza, sarà disponibile (almeno per gli abbonati Sky) anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA MEDVEDEV ZVEREV: IL CONTESTO

Parlando della diretta Medvedev Zverev, abbiamo già segnalato che il russo e il tedesco sono due dei giovani sulla cresta dell’onda. Zverev, dopo avere eliminato Federer nei quarti, ieri ha messo fine anche all’avventura cinese del nostro Matteo Berrettini, sconfitto nettamente nella semifinale di Shanghai. Il compito più difficile per Zverev però potrebbe arrivare oggi: Medvedev infatti in questi mesi ha vinto Cincinnati ed è arrivato in finale a Montreal e agli Us Open, dunque è stato meraviglioso nei grandi tornei estivi sul cemento, poi ha vinto anche a San Pietroburgo e adesso eccolo finalista a Shanghai. Nella Race stagionale il russo ha messo nel mirino il terzo posto di Roger Federer e questo dà la dimensione del grande rendimento che Medvedev sta mantenendo ormai da diversi mesi. Zverev invece è per molti il miglior talento in assoluto della Next Gen, ma gli è sempre mancato il salto di qualità definitivo negli Slam. Nei Masters 1000 comunque ha già vinto, oggi potrebbe mettere un altro sigillo per la sua già pregevole bacheca.



