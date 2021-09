Diretta Memorial Kamila Skolimowska/ Streaming video tv: ecco Tortu, Tamberi e Desalu

DIRETTA MEMORIAL KAMILA SKOLIMOWSKA

Oggi, domenica 5 settembre 2021, a Chorzow, si accenderà dalle ore 15.00 la diretta del Memorial Kamila Skolimowska, grandioso evento dell’atletica mondiale, che pure vedrà come assoluti protagonisti Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi e Fausto Desalu. I tre medagliati azzurri alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo solo pochi giorni di riposo dalle avventura nipponiche scendono dunque in pista nel faraonico impianto polacco (che solo pochi mesi fa ha ospitato le World Relays e gli Europei a squadre), per regalarci ancora un’ultima emozione, quando ormai pure la stagione outdoor dell’atletica volge al termine.

L’attesa per rivedere i tre beniamini di nuovo in pedana è tanta: siamo infatti impazienti di rivedere il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, come pure di assistere alla sfida Desalu-Tortu per i 200m metri: impegno che tra l’altro il velocista delle Fiamme gialle non affrontata da quasi due anni.

COME SEGUIRE IL MEMORIAL KAMILA SKOLIMOWSKA, CON TORTU E TAMBERI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Memorial Kamila Skolimowska, con Tortu, Tamberi e Desalu protagonisti sarà visibile, solo dalle ore 17.00 in diretta tv su Sky: appuntamento al canale Sky sport Action. Tale finestra sull’atletica e Chorzow sarà visibile in diretta streaming video anche tramite il servizio Sky Go, riservato ai solo abbonati.

MEMORIAL KAMILA SKOLIMOWSKA 2021 CON TORTU, DESALU E TAMBERI: IL PROGRAMMA

Impazienti ovviamente di dare il via alla diretta del Memorial Kamila Skolimowska e dunque di rivedere in pedana a Chorzow i nostri beniamini, Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi e Fausto Desalu in primis, pure è necessario andare a ricordare anche il programma che verrà osservato oggi, domenica 5 settembre in terra polacca. Calendario alla mano vediamo che la manifestazione, in onore della martellista polacca, scomparsa a soli 27 anni, comincerà già alle ore 15.00 con la cerimonia di apertura: subito sarà poi dato spazio alle gare del lancio del giavellotto femminile e maschile ma pure alla prova dei 400m ostacoli donne e uomini, mentre solo alle ore 15.30 avrà inizio la gara del salto in alto femminile.

A seguire il programma del memorial ci offre le gare maschili del salto con l’asta e dei 3000m come pure del lancio del peso femminile: solo alle ore 16.45 i riflettori si accenderanno sulla doppia prova del lancio del martello e di fila cominceranno le gare dei 100m ostacoli e dei 1000m donne e dalle 17.10 anche la gara del salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi assoluto protagonista. E non è finita qui, perchè nel programma avremo alle ore 17.30 la gara dei 110 ostacoli maschili e del lancio dl peso, come pure i 100m donne: di fila saranno gli 800m e il lancio del disco maschile, mentre alle ore 18.20 si accenderà la gara dei 200m con Tortu e Desalu a caccia dell’impresa. A chiudere l’evento i 400m uomini e donne e ovviamente la cerimonia di premiazione.

