Diretta Menegatti Orsi Toth-McNamara McNamara/ Streaming video e tv: esordio azzurro

Menegatti Orsi Toth-McNamara McNamara, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo è la partita di beach volley femminile, in programma oggi venerdì 28 giugno alle ore 13,00. Si accendono oggi infatti i Mondiali di Beach Volley nella cittadina tedesca e a tenere alto il tricolore per il tabellone femminile saranno le nostre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, a cui però attende fin dal primo giorno un match ostico. Di fronte infatti ci saranno le sorelle gemelle Nicole e Megan McNamara, che promettono battaglia nel girone A per un pass per il tabellone finale: le protagoniste del gruppo di cui fanno parte le azzurre non saranno ostacoli facili da superare e saranno solo due i biglietti a disposizione per le finali della manifestazione iridata a Amburgo. In ogni caso il duo azzurro (vincitore di un oro storico nel World Tour del 2015) pare più che pronto a guadagnarsi il prima possibile la qualificazione ai trentaduesimi.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Menegatti Orsi Toth-McNamara McNamara non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati

DIRETTA MENEGATTI ROSI TOTH-MCNAMARA MCNAMARA: L’APPRODO AI MONDIALI

In attesa di dare la parola alla sabbia tedesca per la diretta Menegatti Orsi Toth McNamara McNanama, match di esordio per le nostre azzurre nella edizione di Amburgo dei Mondiali di beach volley, è bene anche ricordare come le due coppie hanno avuto accesso al tabellone. Ecco infatti che il duo italiano, con Marta Menegatti che ha ritrovato la compagna Viktoria Orsi Toth (dopo la parentesi con Giombini), è riuscita a prendere parte alla manifestazione quasi per un soffio. Non scordiamo infatti che da regolamento sono concessi appena 25 card per le prime coppie del ranking Fivb, e qui le due italiane occupano appena la 25 posizione. Diverso invece il percorso delle gemelle McNamara che pure a livello continentale sono considerate tra le migliori: le canadesi infatti sono solo alla casella numero 44 della lista, ma sono state prime nel girone di qualificazione continentale, dove si sono poste davanti a Revuelta-Orellana, Martinez-Deliz e Mendoza-Rodriguez.



