Diretta Menegatti Orsi Toth-Michelle Pati/ Streaming video e tv: azzurre favorite

Menegatti Orsi Toth-Michelle Pati, in diretta da Rothenbaum Stadium di Amburgo è la partita di beach volley femminile, in programma oggi sabato 29 giugno 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 17,00. Ecco il secondo banco di prova per il duo azzurro, protagonista assoluto ai Mondiali di Beach Volley 2019 di Amburgo: dopo il feroce scontro con la coppia di sorelle gemelle canadesi McNamara, il duo italiano è pronto a scendere di nuovo in campo sulla sabbia tedesca per conquistare punti decisivi in vista delle qualificazione ai tabellone finale di questa avvincete edizione del Mondiale. L’impresa però anche oggi non sarà affatto scontata nonostante il grande valore delle nostre beachers, che si sono ritrovare solo a circa metà della passata stagione: la diretta Menegatti Orsi Toth-Michelle Pati sarà tutta da vivere col fiato sospeso.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Menegatti Orsi Toth-Michelle Pati non sarà visibile in diretta tv e inoltre non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA MENEGATTI ORSI TOTH- MICHELLE PATI: LE AVVERSARIE DELLE AZZURRE

Come abbiamo detto prima la diretta Menegatti Orsi Toth-Michelle Pati, prevista questo pomeriggio per la seconda fase del girone, non sarà un appuntamento da sottovalutare e di certo la nostra coppia di beachers azzurre non lo farà visto l’obiettivo chiaro di conquistare il pass per il tabellone finale dei Mondiali di Beach volley 2019 di casa ad Amburgo. Eppure non possiamo ricordare che sulla carta il duo paraguaiano oggi protagonista sulla sabbia tedesca pare un avversario ben alla portata delle nostre beniamine. Basti ricordare come Michelle e Pati hanno avuto acceso alla manifestazione iridata: se infatti le azzurre sono presenti qui perché nei primi gradini del ranking mondiale Fivb, altro percorso hanno fatto le avversarie. Michelle Valiente e Patricia Caballero Pena Pati infatti hanno staccato il biglietto per Amburgo in qualità di terza coppia qualificata nel torneo di preparazione del Cvs (la federazione sudamericana), ponendosi alle spalle di Galaly-Pereyra e Ayala-Rios. Questo sarà in ogni caso un incontro a cui fare attenzione: parola al campo.



