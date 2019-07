Diretta Menegatti Orsi Toth-Pavan Melissa/ Streaming video e tv: per le semifinali

Menegatti Orsi Toth-Pavan Melissa, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di Beach volley femminile in programma oggi venerdi 5 luglio 2019, con fischio d’inizio già previsto per le ore 11,15. Si accendono oggi i quarti di finale e le semifinali del tabellone femminile dei Mondiali di Beach volley di Amburgo 2019 e anche oggi la nostra coppa azzurra vuole farsi protagonista sulla sabbia tedesca. L’impresa non sarà affatto semplice visto il grande valore della coppia canadese, tra le prime al mondo e favoritissime per il raggiungimento della finale più preziosa. Dopo però pure l’ottima prestazione offerta contro le americane Spocil Claes le nostre beniamine possono sognare la semifinale del torneo continentale e non solo.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Menegatti Orsi Toth-Pavan Melissa non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA MENEGATTI ORSI TOTH-MELISSA PAVAN: IL CONTESTO

Se come abbiamo detto prima per le azzurre oggi sognare è lecito, va pure detto che la diretta Menegatti Orsi Toth-Pavan Melissa non si annuncia certo semplice per le nostre beniamine. Le azzurre certo hanno dimostrato sul campo di meritarsi questo quarto di finale, sia nella fase a gironi chiusa da prime che nel tabellone finale: il valore delle avversarie però indiscutibile. Non possiamo infatti dimenticare che la coppia canadese con Sarah Pavan e Melissa Humana Paredes ha avuto accesso alla manifestazione iridata in virtù del loro ottimo piazzamento del ranking Fivb: per la precisione le due sono la coppia del Beach volley femminile numero 6 al mondo. Tale dato però non deve spaventarci: Menegatti e Orsi Toth sono pronte ad affrontare qualunque avversario per continuare a sognare il titolo iridato.



