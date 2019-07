Diretta Menegatti Orsi Toth-Sponcil Claes/ Streaming video e tv: per i quarti!

Menegatti Orsi Toth-Sponcil Claes, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley in programma oggi giovedi 4 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 16,00. Banco di prova speciale quest’oggi per le nostre azzurre che solo ieri sfidando le argentine Gallay Pereyra sono riuscite ad avere accesso al tabellone degli ottavi di finale per i Mondiali di Beach volley di Amburgo 2019. Si fa quindi sempre più sul serio e le nostre beniamine hanno parecchia voglia di continuare questo sogno iridato: il cammino però, e lo abbiamo visto ieri, non si farà semplice e anzi già oggi alla coppia italiana si parerà davanti un duo tra i primi indiziati alla medaglia d’oro, ovvero le statunitensi Sponcil-Claes.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Menegatti Orsi Toth-Sponcil Cales non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA MENEGATTI ORSI TOTH-SPONCIL CLAES: LE AVVERSARIE

Come detto prima la diretta Menegatti Orsi Toth-Sponcil Claes sarà un banco di prova davvero ostico per le nostre azzurre che pure sono impazienti di mettersi alle prova contro la statunitensi questo pomeriggio. La posta in palio è alta: siamo ormai agli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley femminile 2019 di Amburgo e quindi oggi verranno distribuiti i pass per i quarti di finale. Le avversarie delle azzurre poi sono davvero all’altezza della loro fama oltre che della fase del tabellone iridato oggi protagonista. Non scordiamo infatti che la coppia formata da Kelly Claes e Sarah Sponcil oltre ad essersi messa in luce in queste prime fasi della manifestazione, è pur in Germania in virtù del proprio ranking Fivb. Come per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth quindi la partecipazione delle statunitensi ai Mondiali è stata decretata in virtù del loro ottimo piazzamento in graduatoria mondiale della federazione, che le vede alla casella numero 23. Sarà quindi un match tutto da vivere quello di oggi!



