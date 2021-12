Diretta Merkur Maribor Civitanova/ Streaming video tv: riscatto? (Champions League)

DIRETTA MERKUR MARIBOR CIVITANOVA: LA LUBE PER IL RISCATTO

Merkur Maribor Civitanova si gioca in diretta dal Tabor Hall, alle ore 19:00 di mercoledì 15 dicembre: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo C di volley Champions League 2021-2022. Torna in campo la Lube, che ha tanta voglia di riscatto: la squadra di Gianlorenzo Blengini infatti è reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club, e dunque si rituffa nella dimensione continentale sapendo di essere largamente favorita nella trasferta in terra slovena, contro una squadra che all’esordio ha perso contro i campioni in carica dello Zaksa e non è certo favorita per passare il turno volando ai quarti.

Lo è invece Civitanova che, in attesa di definire – dovrebbe essere così – il primo posto nel doppio confronto con i polacchi torna a giocare in Champions League dopo il roboante 3-0 sulla Lokomotiv Novosibirsk, che ci ha detto di come questo girone dovrebbe essere una formalità almeno per quanto riguarda il passaggio del turno. Noi adesso ci mettiamo in attesa della diretta di Merkur Maribor Civitanova, ma intanto in queste poche ore possiamo anche gettare uno sguardo su quelli che sono i temi principali legati alla partita di Champions League.

DIRETTA MERKUR MARIBOR CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Merkur Maribor Civitanova non sarà disponibile sui canali della nostra televisione. C’è però una buona notizia per tutti gli appassionati di volley, perché i diritti sulle partite di Champions League sono stati acquisiti da Discovery Plus, broadcaster che negli ultimi mesi si sta occupando parecchio del mondo dello sport. La visione di questo match sarà dunque in diretta streaming video: si potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e bisognerà chiaramente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

DIRETTA MERKUR MARIBOR CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Merkur Maribor Civitanova potrebbe essere una formalità per la Lube: naturalmente tutte le partite iniziano dallo 0-0 e in una competizione come la Champions League nessuno è portato a regalare alcunchè, ma è fuor di dubbio che la differenza di valori tra le due squadre è netta ed evidente e, almeno sulla carta, i marchigiani partono nettamente favoriti. Il bis nel gruppo C è quello che vuole Blengini: Civitanova ha avuto la sfortuna di finire nello stesso girone dello Zaksa, dunque sa bene che il passaggio del turno (con possibile rivincita rispetto all’anno scorso) può non essere in discussione ma bisognerà sudare sette camicie per ottenere il primo posto, che salvo sorprese dovrebbe concedere un accoppiamento più morbido nel tabellone dei quarti. Per la Lube comunque, innanzitutto, si tratta di ripartire dopo la grande delusione del Mondiale per Club: la netta sconfitta incassata dal Sada Cruzeiro fa ovviamente molto male, ma Civitanova ha tutte le capacità per venirne fuori e riprendere una marcia con la quale intende mettere le mani su tutti i trofei che sono rimasti in questa stagione.



