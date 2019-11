Diretta Messico Brasile U17/ Streaming video tv, la finale (Mondiali Under 17)

Messico Brasile U17, in diretta dall’Estádio Bezerrão di Gama, è la finale dei Mondiali Under 17 che terminano con la partita più attesa oggi in Brasile: l’appuntamento è alle ore 23.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, domenica 17 novembre 2019. Messico Brasile U17 dunque decreterà chi diventerà campione del Mondo e chi invece sarà costretto a fermarsi ad un solo passo dal traguardo più ambito. I verdeoro giocheranno in casa, avranno una spinta in più ma anche maggiore pressione, mentre il Messico cercherà di riproporre in piccolo l’epilogo dei Mondiali 1950 (naturalmente dei grandi). Di certo si arriva a Messico Brasile U17 sulla scia di due semifinali decisamente combattute: i messicani hanno avuto la meglio sull’Olanda solamente dopo i calci di rigore, al termine di una partita che era finita con un pareggio per 1-1; contro la Francia, che si era creata un doppio vantaggio in appena 13 minuti, il Brasile se l’era vista davvero brutta prima della rimonta verdeoro fino al successo per 3-2 dei padroni di casa. Tutto questo però è ormai alle spalle: Messico Brasile U17 è la finale, chi riuscirà a salire sul tetto del mondo?

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Messico Brasile U17. Marco Antonio Ruiz dovrebbe schierare il Messico Under 17 secondo il modulo 4-2-3-1: Ruiz, Guzman, Gomez e Martinez da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Garcia; ecco poi la coppia in mediana formata da Martinez e Pizzuto, mentre in attacco gli esterni El-mesmari e Gonzalez più il trequartista Alvarez agiranno in appoggio al centravanti Munoz, anche se naturalmente bisognerà conto di una semifinale conclusa solo ai rigori, ci potrebbe essere bisogno di dosare le forze. Per il Brasile allenato da Guilherme Dalla Déa possiamo invece disegnare un 4-3-3 con Matheus Donelli fra i pali, davanti a lui retroguardia a quattro con Couto, Marinho, Luan e Patryck da destra a sinistra, poi nel terzetto di centrocampo Pedro Lucas, Cabral e Talles, infine il tridente offensivo con gli esterni Gabriel Veron a destra e Peglow a sinistra in sostegno della prima punta Kaio Jorge.



