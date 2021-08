Diretta Messico Giappone/ Streaming video e tv: orario, caccia al bronzo! Olimpiadi

DIRETTA MESSICO GIAPPONE, FINALE BRONZO DI CALCIO OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Messico Giappone, in diretta venerdì 6 agosto 2021 alle ore 11.00 italiane presso il Saitama Stadium, sarà la finale per la medaglia di bronzo del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I padroni di casa hanno la possibilità di ottenere un risultato straordinario e di dare lustro alla loro bacheca che non conta trofei internazionali, fatta eccezione per la Coppa d’Asia. Ma è anche l’occasione per vendicare la sconfitta di Londra 2012 proprio contro il Messico, che però fu incrociato in semifinale. Oggi si affrontano due squadre diverse: il Giappone è solido dal punto di vista difensivo, il Messico segna molto. L’unica sconfitta in questo torneo è arrivata proprio contro il Giappone nel match disputato il 25 luglio scorso. C’è da smaltire poi la delusione per la sconfitta ai rigori contro il Brasile, che invece si gioca la finale per la medaglia d’oro. Senza dubbio quella di Jaime Lozano è la squadra più spettacolare tra quelle viste alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma il Giappone ha voglia di centrare quello che sarebbe un bronzo storico.

COME VEDERE LA PARTITA MESSICO GIAPPONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Messico Giappone su Rai 2, ma non si può escludere che venga aperta una finestra sull’incontro nella sua diretta Olimpica. Comunque è a disposizione il servizio di diretta streaming video per questa finale Olimpica per la medaglia di bronzo, con Discovery+ che infatti garantisce agli abbonati la visione dei canali Eurosport che seguono integralmente sul web ogni gara Olimpica. Basta scegliere dal menu l’evento e Messico Giappone potrà essere seguita in forma integrale in diretta, anche in diretta streaming video oltre che tv.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO GIAPPONE

Le probabili formazioni di Messico Giappone, match che andrà in scena al Saitama Stadium. Il Messico di Jaime Lozano punterà sul 4-3-3, quindi con Ochoa in porta, Lorona, Montes, Angulo, Sanchez a formare il quartetto difensivo, centrocampo a tre con Romo, Esquivel, Cordova, in attacco il tridente Antuna, Martin, Vega. Invece Hajime Moriyasu schiererà il Giappone con il 4-2-3-1: davanti a Tani dunque linea a quattro con Sakai, Itakura, Yoshida, Hatate; a centrocampo Endo e Tanaka, con Doan, Kubo e Mitoma a supporto della punta Ueda.

MESSICO GIAPPONE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi sta valutando di scommettere sulla finale olimpica per la medaglia di bronzo tra Messico e Giappone, il bookmaker Snai propone una quota uguale per la vittoria di entrambe le squadre, cioè 2.55, mentre per il pareggio è a 3.50. Ciò a conferma del fatto che si affrontano oggi due squadre di livello molto simile, anche se hanno caratteristiche diverse.

