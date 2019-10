Diretta Messico Italia U17/ Streaming video tv: secondo impegno ai Mondiali

Messico Italia U17 si gioca alla mezzanotte italiana di venerdì 1 novembre, presso l’Estadio Bezerrao di Gama: nello stesso stadio in cui gli azzurrini hanno esordito rifilando 5 gol alle Isole Salomone va in scena la nostra seconda partita nel gruppo F dei Mondiali Under 17 2019. La goleada iniziale ci ha già spinti verso un possibile terzo posto, e anche verso una qualificazione agli ottavi: un pareggio potrebbe blindarla ma chiaramente l’Italia vuole chiudere i conti e prendersi il primo posto nel girone, cosa che almeno sulla carta permetterebbe di avere un accoppiamento più abbordabile. Il Messico ha pareggiato all’esordio contro il Paraguay: dunque se dovessimo vincere saremmo quasi al sicuro rispetto alla vetta del gruppo F, poi ci resterà la partita contro i sudamericani che, almeno secondo pronostico, non dovrebbero avere problemi contro Salomone. Andiamo dunque a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Messico Italia U17, in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messico Italia U17 sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport 1 e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder): gli abbonati potranno dunque assistere a questa partita con un semplice abbonamento all’emittente, avendo a disposizione anche il servizio di diretta streaming video che viene garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO ITALIA U17

In Messico Italia U17 Carmine Nunziata dovrebbe confermare la squadra che ha vinto all’esordio: sarà dunque un 4-3-1-2 con Tongya (ancora favorito su Capone) in appoggio alla coppia offensiva formata da Gnonto e Cudrig, mentre a centrocampo potrebbero trovare ancora spazio Panada, in cabina di regia, Brentan e Udogie anche se c’è da vincere la concorrenza di Chio e di Giovane, che eventualmente si può sistemare sulla mezzala accentrando il suo raggio d’azione. In porta andrà Molla; davanti a lui Pirola e Dalle Mure, con Lamanna e Ruggeri che invece avranno posto sulle corsie laterali. Nel Messico U17 è squalificato Pizzuto, il capitano: dunque sarà eventualmente Avlia a prenderne il posto a centrocampo, affiancando il regista Edgar Martinez con Bryan Gonzalez che agirà come altra mezzala. Davanti al portiere Eduardo Garcia giocano Jesus Gomez e Guzman, mentre a destra ci sarà Lara con Rafael Martinez da terzino sinistro; nel tridente offensivo giocherà Munoz come centravanti, con Luna e Efrain Alvarez schierati sugli esterni.



