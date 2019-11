Diretta Messico Olanda U17/ Streaming video tv, semifinale Mondiali Under 17

Messico Olanda U17, diretta dall’arbitro ecuadoriano Guillermo Guerrero presso l’Estádio Bezerrão di Gama, è la prima semifinale dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile: l’appuntamento è alle ore 20.30 italiane (le 16.30 locali) di questa sera, giovedì 14 novembre 2019. Siamo dunque sempre più nel vivo del torneo iridato giovanile: Messico Olanda U17 decreterà il nome della prima squadra qualificata per la finale di domenica. Il Messico ce lo ricordiamo bene essendo arrivato dallo stesso girone dell’Italia, peraltro passato solo come una delle migliore terza e dopo avere perso contro gli azzurrini: la vittoria contro la Corea del Sud nei quarti di finale tuttavia ha spalancato ai messicani le porte delle semifinali, mentre l’Olanda nello scorso turno ha battuto con un perentorio 4-1 il Paraguay e parte forse leggermente favorita sulla carta, per quanto questo possa contare nella semifinale di un Mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Messico Olanda U17 sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 203 della piattaforma satellitare, Sky Sport Football. Di conseguenza, anche la diretta streaming video della prima semifinale dei Mondiali Under 17 sarà garantita solamente agli abbonati Sky, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO OLANDA U17

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni per Messico Olanda U17. Marco Antonio Ruiz dovrebbe schierare il Messico Under 17 secondo il modulo 4-2-3-1: Ruiz, Guzman, Gomez e Martinez da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Garcia; ecco poi la coppia in mediana formata da Martinez e Pizzuto, mentre in attacco gli esterni El-mesmari a destra e Gonzalez a sinistra più il trequartista Alvarez agiranno in appoggio al centravanti Munoz. La risposta di Peter van der Veen e dell’Olanda dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-2-3-1: Raatsie in porta, protetto dai quattro difensori Hoever, Regeer, Rensch e Salah-Eddine da destra a sinistra; Maatsen e Taylor nella coppia in mediana, poi il trequartista Hansen e i due esterni Allouch a destra e Unuvar a sinistra a sostegno della prima punta Braaf.



