Diretta/ Messico Polonia streaming video e tv. Outsider a confronto (Qatar 2022)

DIRETTA MESSICO POLONIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Messico Polonia, in diretta martedì 22 novembre 2022 alle ore 17.00 presso lo Stadium 974 di Doha, sarà una delle sfide valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Outsider a confronto in un girone C che vede l’Argentina come formazione favorita e proprio Messico e Polonia deputate dai pronostici a giocarsi il secondo posto per gli ottavi di finale davanti all’Arabia Saudita. Messico reduce da una sconfitta nell’ultimo test pre-mondiale contro la Svezia, 3 i ko nelle ultime 5 sfide disputate dal “Tricolor”.

Segnali migliori li ha offerti la Polonia che dopo aver chiuso la Nations League con una vittoria contro il Galles è uscita vincitrice anche dall’ultima sfida amichevole del 16 novembre scorso contro il Cile, 1-0 con gol decisivo realizzato dal bomber della Salernitana, Piatek. Le due squadre non si affrontano dall’amichevole del 13 novembre 2017, vittoria di misura del Messico il risultato mentre c’è un precedente anche in Coppa del Mondo, nel 1978 la Polonia si impose per 3-1 sui messicani.

MESSICO POLONIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Messico Polonia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Messico Polonia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MESSICO POLONIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO POLONIA

Le probabili formazioni della diretta Messico Polonia, match che andrà in scena allo Stadium 974 di Doha. Per il Messico, Gerardo Martino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Alvarez, Moreno, Montes, Gallardo; Rodriguez, Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega. Risponderà la Polonia allenata da Czesław Michniewicz con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messico Polonia, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida inaugurale del Mondiale di calcio. La vittoria del Qatar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l'eventuale successo dell'Ecuador, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











