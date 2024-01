DIRETTA/ Messina Audace Cerignola (risultato 0-0) video streaming tv: siciliani in dieci! (7 gennaio 2023)

DIRETTA MESSINA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Succede tutto nella seconda frazione del primo tempo. Occasione da goal per la formazione pugliese con il tentativo da parte di Malcore che non riesce a inquadrare la porta in modo corretto, sparando sul portiere. Ecco l’episodio che può cambiare la partita. Cartellino rosso per il Messina alla luce del fallo da ultimo uomo da parte di Ortisi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi cartellino rosso e Messina e 10 uomini.

Spinge maggiormente la squadra allenata da mister Ivan Tisci che però non riesce a colpire i siciliani come vorrebbero. 12 fisco da parte del direttore di gara che mando le due squadre all’intervallo, dopo tre minuti di recupero, con il risultato di 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA MESSINA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia la partita tra Acr Messina e Audace Cerignola. Primo possesso palla per la formazione di casa che la gestisce bene. Parte meglio l’Audace Cerignola ma l’occasione più importante è per i giallorossi che si affacciano in contropiede ma vengono fermato prima che potessero concludere verso la porta. Ecco il primo tiro della partita. Conclusione di Firenze che prova dalla distanza, ma ciabatta l’impatto con la palla e termina senza acuti.

Si riparte con una rimessa dal fondo con il pallone rimesso in gioco dal portiere dei pugliesi. Equilibrio in campo tra Acr Messina e Audace Cerignola con le due formaizoni che si stanno studiando molto in questi primissimi minuti di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA MESSINA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della gara che vede scendere in campo Acr Messina Audace Cerignola pone di fronte due formazioni che si ritrovano in classifica al diciassettesimo e ottavo posto. I padroni di casa risultano essere il secondo attacco peggiore dell’intero campionato con solamente 16 reti realizzate. Di queste 16 reti realizzate ben quattro portano la firma dell’attaccante classe 1997 Emmausso, in rete nel derby contro il Catania e nella vittoria precedente contro il Monterosi.

Con lui in attacco anche l’ex Avellino Vincenzo Plescia. Le reti subite risultano essere 23: non un dato allarmante per i siciliani. Dall’altra parte i pugliesi hanno realizzato ben 27 gol e ne hanno subiti 7 in meno. I punti totali sono 28 con grande attenzione che va posta al bomber Giancarlo Malcore. Per l’attaccante 9 reti in questo campionato che si proietta al terzo posto della classifica cannonieri alle spalle di Starita e Murano, rispettivamente a 13 e 11 gol. (Marco Genduso)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV MESSINA AUDACE CERIGNOLA: DOVE VEDERLA?

La diretta di Messina Audace Cerignola come tutte le partite di Serie C sarà un’esclusiva Sky e per il suo ecosistema, infatti se non disponete un abbonamento calcio sulla tv satellitare sappiate che potrete gustare insieme a noi questa diretta su NowTv acquistando un pacchetto Calcio.

MESSINA AUDACE CERIGNOLA: INCROCIO DELICATO!

La diretta di Messina Audace Cerignola, in programma oggi 7 gennaio alle 14:00, riveste un’importanza significativa per entrambe le squadre coinvolte. Mentre il Messina è impegnato nella lotta per uscire dalla zona playout, evitando la retrocessione in Serie D, l’Audace Cerignola mira a consolidare la propria posizione nella zona playoffs, cercando di conseguire la terza vittoria consecutiva. Il Messina si trova attualmente in una situazione complicata, essendo coinvolto nella battaglia per evitare la retrocessione. L’obiettivo primario per la squadra di casa sarà cercare di accumulare punti preziosi che possano spingerla fuori dalla zona playout. La pressione è alta, e ogni partita assume un’importanza cruciale nel tentativo di garantire la permanenza nella categoria.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola arriva a questa partita con l’obiettivo di continuare la sua recente serie positiva. Con due vittorie consecutive alle spalle, la squadra cerca di consolidare la propria posizione nei playoff. La determinazione a ottenere risultati positivi è evidente, e la squadra cercherà di capitalizzare sul momento favorevole. La diretta Messina Audace Cerignola sarà dunque uno scontro tra obiettivi contrastanti: il Messina cerca di risollevarsi dalla parte bassa della classifica, mentre l’Audace Cerignola vuole proseguire la sua marcia positiva. Le tattiche adottate, l’approccio alla partita e la capacità di capitalizzare sulle opportunità saranno determinanti per entrambe le squadre.

MESSINA AUDACE CERIGNOLA: PROBABILI FORMAZIONI

La tattica che le due squadre utilizzeranno in questa diretta di Messina e Audace Cerignola, potrebbe rendere il match ancora più intrigante per la mole di talento che hanno le due compagini. Il Messina, giocando in casa, opterà per il consolidato 4-2-3-1. Munno, un regista avanzato dotato di visione di gioco, si collocherà sia come rifinitore che come seconda punta dietro l’attaccante Ragusa. Un tandem interessante da seguire per vedere come potranno collaborare in fase offensiva. La coppia di mediani, composta da Firenze e Franco, sarà determinante nel garantire equilibrio al centrocampo. Da tenere d’occhio è anche l’apporto di Franco, autore di una marcatura nell’ultimo match, che potrebbe contribuire anche in fase di finalizzazione.

L’Audace Cerignola invece schiererà il “classico albero di Natale,” ovvero il 4-3-2-1. Questa formazione è caratterizzata da una densità a centrocampo che può rendere difficile la penetrazione dell’avversario. D’Ausilio si posizionerà come rifinitore dietro l’unica punta, cercando di riproporre il suo contributo realizzativo. Il terzino sinistro Russo, con la sua abilità nei lanci, potrebbe diventare una fonte chiave di assist per l’attacco. Entrambe le formazioni sembrano adottare un approccio tattico cauto, con una particolare attenzione alla solidità difensiva e all’organizzazione nel centrocampo. Sarà interessante vedere come i due schieramenti si adattano durante la partita, cercando di capitalizzare sulle opportunità offerte dall’avversario.

MESSINA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Per chi volesse azzardare e scommettere sulla diretta Messina Audace Cerignola, ecco a voi le quote prelevate dai migliori siti di bookmaking in rete. Il segno 1 purtroppo è quotato molto alto, sinonimo che il Messina sia sfavorito nonostante giochi in casa: quota 1,9. Il pari è più alto su Eurobet ed è dato a 2,1. Il segno 2 invece potrebbe garantire una rendita pari a 1,8 dell’importo scommesso.











