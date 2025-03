DIRETTA MESSINA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il tanto atteso momento delle statistiche della diretta di Messina Avellino, un match molto interessante sotto questa chiave e adesso scopriremo perchè. Abbiamo il Messina è una delle squadre che punta di più sul possesso palla dell’intero campionato, abbiamo il 52% di possesso in media e oltre a questo la squadra segna il 26% delle proprie reti nei minuti ch vanno dal 20esimo al 40esimo minuto. Il dato più alto dell’intero girone C di Serie C. L’Avellino però è la miglior difesa di questo girone con solo 0,6 reti concesse nell’arco della partita.

Anche se c’è da notare una leggera flessione nelle ultime cinque partite con il dato che sale a 0,8. In attacco però abbiamo una curva verso l’alto dall’1,4 all’1,6 il che non cambia molto la situazione dei campani. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Messina Avellino, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso avremo anche il commento live dei questa partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MESSINA AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La garanzia di poter seguire la diretta Messina Avellino viene data sia da Sky che da Now. Puoi vedere l’evento sulle app ufficiali di Sky Go e Now Tv. Un’alternativa è data dalla diretta televisiva poichè verrà infatti trasmessa anche sul canale Sky Sport 253.

ANCHE I LUPI NON POSSONO PERDERE

E’ prevista per sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Messina Avellino. Presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio i siciliani hannno il compito di tornare a muoversi nella classifica del girone C dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali patita comunque contro il ben più quotato Monopoli. In precedenza i giallorossi sembravano essersi ripresi e quindi in grado di proseguire con successo la rincorsa verso la salvezza ma i KO più recenti hanno cancellato gli sforzi effettuati rimanendo a venticinque punti in diciottesima posizione, davanti soltanto alla Turris ed al Taranto che non dovrebbero proseguire la stagione.

Sembra quindi essere una ghiotta occasione per gli ospiti di poter fare punti in questa trentesima giornata. Il Messina dovrà infatti vedersela contro un Avellino che arriva da tre vittorie ottenute in altrettante gare e che rappresenta la seconda forza del torneo con i suoi cinquantacinque punti. L’Audace Cerignola capolista è lontana cinque lunghezze ma alle spalle degli Irpini si registra la pericolosa presenza del Monopoli, che potrebbe invece essere uscito dalla crisi che l’aveva colpito.

DIRETTA MESSINA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibili cambi in vista nelle probabili formazioni della diretta Messina Avellino dal primo minuto per i padroni di casa di mister Banchieri che apporterà quindi qualche modifica al suo 4-3-3 con Krapikas, Gyamfi, Gelli, Dumbravanu, Haveri, Garofalo, Crimi, Petrucci, Vicario, Costantino e Tordini. Dovremmo invece quasi sicuramente rivedere il modulo 4-2-3-1 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, De Cristofaro, Palmiero, Sounas, Panico, Lescano e Patierno per i biancoverdi guidati dal tecnico Biancolino.

DIRETTA MESSINA AVELLINO, LE QUOTE

I bookmakers vedono abbastanza chiaramente chi dovrebbe uscire vincitore dalla diretta Messina Avellino e lo manifestano attraverso le loro quote. Ad esempio Snai propone il 2, e quindi il successo dei campani, 1.60, vedendo appunto i Lupi come possibili vincenti della contesa. I padroni di casa dovranno invece darsi da fare per avere ragione degli ospiti visto l’1 fissato a 4.90 ed il pareggio potrebbe invece essere una conclusione più probabile con l’x pagato a 3.50.