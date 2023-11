DIRETTA/ Messina Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: tiro di Cavallo! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA MESSINA BENEVENTO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCHFASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra ACR Messina e Benevento è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Modica a tentare di affacciarsi in zona offensiva per primi verso il 17′ con una conclusione di Cavallo parata senza problemi dall’estremo difensore Paleari. Ecco le formazioni ufficiali: ACR MESSINA – Fumagalli; Lia, Ortisi, Manetta, Polito, Franco, Giunta, Scafetta, Cavallo, Plescia, Emmausso. A disp.: De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Buffa, Frisenna, Ragusa, Zunno, Firenze, Luciani, Zammit. All.: Giacomo Modica. BENEVENTO – Paleari; El Kaouakibi, Masciangelo, Karic, Ciano, Ferrante, Improta, Berra, Agazzi, Talia, Pastina. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Marotta, Pinato, Rillo, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Capellini, Bolsius, Ciciretti. All.: Matteo Andreoletti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MESSINA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Benevento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA

Messina Benevento, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La sconfitta subita contro il Taranto ha lasciato un retrogusto amaro nella squadra del Messina. I giallorossi hanno avuto un inizio difficile in Puglia, subendo costantemente gli attacchi degli avversari durante tutto il primo tempo.

Sebbene abbiano adottato nuovamente il sistema di gioco 4-3-3, riducendo i danni, è evidente che dovranno riscattare quella prestazione. L’impegno non sarà agevole, considerando l’avversario e le sue ambizioni di promozione del Benevento, il quale ha dimostrato un buon rendimento negli incontri esterni, accumulando 9 punti nelle 6 partite giocate fuori casa e inseguendo direttamente la capolista Juve Stabia. Nonostante ciò, il Messina ha già dimostrato di saper sgambettare le squadre più ambiziose di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Messina Benevento, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Giacomo Modica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Ragusa. Risponderà il Benevento allenata da Matteo Andreoletti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Paleari; Pastina, Capellini, Berra; Improta, Talia, Agazzi, Masciangelo; Karic; Ferrante, Ciano.

MESSINA BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.

