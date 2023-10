DIRETTA MESSINA CASERTANA/ Video streaming tv: sfida dalla buona tradizione (Serie C, 11 ottobre 2023)

DIRETTA MESSINA CASERTANA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Messina Casertana, diamo uno sguardo alla storia recente di questa partita, che vanta lunga tradizione ma anche numerose interruzioni. Non a caso, per arrivare a quota dieci precedenti ufficiali bisogna risalire fino alla stagione 1992 e il bilancio vede in vantaggio la Casertana con cinque vittorie, anche se la più recente risale al dicembre 2015. Per il resto ci sono tre pareggi e appena due vittorie per il Messina, che però ha colto un successo più due segni X nelle ultime tre volte in cui ha incrociato la Casertana, quindi il trend sembra essere in cambiamento.

Video/ Monterosi Casertana (0-1) gol e highlights: Curcio regala i tre punti ai falchetti (8 ottobre 2023)

Va però anche detto che pure i precedenti più recenti non lo sono poi molto, dal momento che questa partita manca dal campionato di Serie C 2016-2017, quando ci regalò una vittoria casalinga del Messina per 2-1 nel girone d’andata, domenica 23 ottobre 2016, seguita dal pareggio per 1-1 in casa della Casertana al ritorno, giocato domenica 12 marzo 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Sorrento Messina (1-0) gol e highlights: gol di De Francesco! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

MESSINA CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Messina Casertana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Casertana in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MESSINA CASERTANA: IN PALIO PUNTI PESANTI!

Messina Casertana, in diretta dalla città siciliana alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, è un recupero del girone C del campionato di Serie C 2023-2024, nel quale la Casertana è stata ripescata solo alla fine del mese di agosto. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Messina Casertana vede entrambe le formazioni in posizioni non particolarmente brillanti, i padroni di casa a quota 5 punti in altrettante partite disputate fino a questo momento dai siciliani e gli ospiti campani che invece hanno giocato una partita in più e sono a quota 7 punti, entrambe al momento verso il fiondo della graduatoria.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Casertana (risultato finale 0-1): prima vittoria per i falchetti (8 ottobre 2023)

Nella scorsa giornata sono arrivati in verità segnali contraddittori, infatti dopo quattro pareggi e una sconfitta la Casertana ha finalmente colto la prima vittoria imponendosi per 0-1 sul campo del Monterosi Tuscia; il Messina invece ha perso per 1-0 a Sorrento, facendosi agganciare proprio dai campani. Insomma, pur senza fare allarmismi dobbiamo dire che la posta in palio sembra essere già piuttosto delicata in questo incontro di recupero, siamo allora curiosi di capire cosa ci dirà la diretta di Messina Casertana…

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA CASERTANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Messina Casertana. I padroni di casa di mister Giacomo Modica dovrebbero proporci un modulo tattico 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Fumagalli in porta; i quattro difensori Lia, Manetta, Pacciardi e Ortisi; a centrocampo il terzetto formato da Franco, Frisenna e Scafetta; infine, il tridente del Messina dovrebbe essere formato da Emmausso, Plescia e Ragusa.

La replica degli ospiti della Casertana di mister Vincenzo Cangelosi dovrebbe invece prevedere come modulo tattico il 3-5-2: indichiamo innanzitutto il portiere Venturi per aprire i titolari; nella difesa a tre ecco poi Celiento, Soprano e Sciacca; a centrocampo invece una folta linea a cinque con Calapai, Toscano, Proietti, Damian e Casoli possibili titolari, così come Montalto e Curcio nella coppia d’attacco della Casertana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Messina Casertana XXX











© RIPRODUZIONE RISERVATA